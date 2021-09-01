Uçak Bileti Arayabileceğiniz Skyscanner Benzeri 8 Uygulama

Binlerce liralık uçak biletleri, seyahat hayallerinizi daha başlamadan bitiriyorsa yeterince araştırma yapmıyor olabilirsiniz. Bu içeriğimizdeyse seyahatlerinizi minimum harcamayla gerçekleştirebilmek için ucuz uçak bileti araştırabileceğiniz Skyscanner benzeri uygulamalardan bahsedeceğiz.

Yurt içi veya yurt dışı seyahatler için ucuza uçak bileti bulmak herkesin hayali. Birkaç ay önceden bilet satın alarak veya kampanyaları takip ederek uçak biletini daha uyguna getirmek mümkün. Bir de ucuza uçak bileti satın almak için kullanabileceğiniz Skyscanner gibi siteler bulunuyor. Bilmeyenler için Skyscanner, yüzlerce havayolu ve seyahat acentesini gerçek zamanlı olarak tarayarak kullanıcıların karşısına en uygun sonuçları sunuyor.

Skyscanner ve benzeri uygulamalar, sık sık seyahat edenlerin vazgeçilmez uygulamalarının başında geliyor. Bu içeriğimizdeyse uçak biletini çok daha uyguna getirmek isteyenler için Skyscanner benzeri uygulamaları sizler için listeleyeceğiz.

Uçak bileti araştırabileceğiniz Skyscanner benzeri 8 uygulama:

Kiwi

Google Flights

Momondo

KAYAK

ENUYGUN

Aerobilet

Cheapflights

Biletbayisi

Kiwi

Puanı: 3,8

Geliştiricisi: Kiwi.com

Dünyanın her yerindeki çeşitli havaalanları için uçak biletlerini görmenize imkân sağlayan Kiwi.com, sunduğu özelliklerle Skyscanner benzeri uygulamalar listemizin başında yer alıyor. Site içerisinde gidiş dönüş veya tek yön olarak uçak bileti arayabileceğiniz gibi spesifik bir tarih seçebilir veya belirli bir zaman aralığını seçerek o tarihler arasındaki en ucuz uçak biletlerine göz atabilirsiniz.

Google Flights

Google'ın uçak seyahatleri için arama motoru olan Google Flights'a gerekli istediğiniz uçuş parametrelerini girdikten sonra en uygun biletleri görüntüleyebilirsiniz. Yine burada da uçuşunuz için spesifik bir tarih seçebileceğiniz gibi tüm ayı seçerek en uygun uçak biletinin satıldığı tarihi görebilirsiniz.

Momondo

Puanı: 4,4

Geliştiricisi: KAYAK.com

Skyscanner benzeri bir başka seyahat arama motoru olan Momondo ile uçak biletlerinin yanı sıra konaklama ve araç kiralama gibi diğer hizmetlerden de faydalanabilirsiniz. Site içerisinde dünyanın dört bir yanındaki havaalanları için uçak bileti arayabilir, bütçenize göre en ucuz ve en uygun biletlere ulaşabilirsiniz.

KAYAK

Puanı: 4,5

Geliştiricisi: KAYAK.com

Seyahat web sitesi KAYAK da yine Skyscanner alternatifi olarak kullanabileceğiniz seyahat web sitelerinden biri. Site içerisinde ilgili parametreleri girerek en ucuz uçak bileti fiyatlarına ulaşabilir, uçak biletine ek olarak konaklama, araç kiralama gibi servislerden de faydalanabilirsiniz.

ENUYGUN

Puanı: 4,6

Geliştiricisi: ENUYGUN

ENUYGUN, Türkiye'nin seyahat için en çok kullanılan uygulamalarından biri. Site içerisinde uçak biletine ek olarak otobüs bileti veya otel odalarını da görüntüleyebiliyorsunuz. Ayrıca yurt içi veya yurt dışı için popüler uçuş önerileri alabilir, farklı kampanyalara göz atabilirsiniz.

Aerobilet

Puanı: 3,8

Geliştiricisi: Aerobilet

Bir başka Skyscanner alternatifi olan Aerobilet'te yüzlerce farklı havayolunun uçak biletlerini, dünyanın farklı yerlerindeki otelleri ve 120'den fazla ülkede araç kiralama hizmetlerini görüntüleyebilirsiniz.

Cheapflights

Puanı: 4,4

Geliştiricisi: KAYAK.com

Global bir seyahat web sitesi olan Cheapflights ile diğer uygulamalarda olduğu gibi yüzlerce farklı havaalanı için uçuşları görebilir, en uygun uçak biletlerine ulaşabilirsiniz. Türkçe dil desteğinin bulunmadığı uygulamayı özellikle yurt dışındaki uçuşlarınız için tercih edebilirsiniz.

Biletbayisi

Puanı: 3,2

Geliştiricisi: OLIMTUR LTD. STI.

Biletbayisi, Türkiye'nin popüler bilet uygulamaları arasında yer alıyor. Site içerisinde ilgili parametreleri doldurarak en uygun yurt içi ve yurt dışı uçak biletlerini görüntüleyebilir, farklı bir siteye yönlendirilmeden biletinizi satın alabilirsiniz.

Seyahat tutkunları için Skyscanner benzeri uygulamaları listelediğimiz içeriğimizin burada sonuna geliyoruz. Sizlerin de kullandığı benzer uygulamalar varsa bunları yorumlar kısmından bizimle paylaşabilir, daha fazla içerik için sitemizi takip edebilirsiniz.