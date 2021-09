Snapchat, Bünyesine Among Us Çakması Bir Oyun Ekliyor

Among Us'ın yakaladığı viral başarıdan faydalanmak isteyenler kervanına Snapchat de katıldı. Popüler sosyal medya platformu, bünyesine Among Us benzeri, ReVamp adlı bir oyun ekliyor.

Cuma günü yapılan bir açıklamada, Zynga'nın Snapchat'in oyun platformuna ReVamp adlı bir sosyal aldatma oyununu yakında getireceğini duyurdu. Açıkça “Among Us” gibi oyunların popülaritesinden ilham alan ReVamp, oyuncuların aralarındaki vampiri bulmaya çalıştığı gerçek zamanlı çok oyunculu bir oyunu olacak. Zynga'nın açıklamasına göre ReVamp'te oyuncular, "eski bir malikânenin odalarını yenilerken arkadaş grupları arasında vampir oyuncunun kim olduğunu ortaya çıkarmaya" çalışacak. Bu, Zynga'nın Snap Games için çıkardığı yalnızca üçüncü oyun, ancak Among Us’ın viral başarısı göz önüne alındığında, ReVamp’in Snap'in büyüyen oyun platformunda popüler olması bekleniyor. Snap Games, günlük 30 milyon oyuncuya ev sahipliği yapıyor: Snap Games, Snapchat uygulamasına (bildiğim birçok enstantane) ilk olarak 2019'da, Bitmoji Party başladıktan bir ay sonra eklenmişti. Şirket, o zamandan beri başka çok oyunculu oyunlar tanıttı ve başka geliştiricilerle ortaklık kurdu. Şirketin yaptığı deneme şu ana kadar başarılı görünüyor; nitekim Snapchat, Mayıs ayında VentureBeat'e göre oyunları ve mini uygulamalarıyla 200 milyondan fazla oyuncuya ulaştı ve Snap Games’te her ay 30 milyon oyuncu oyun oynuyor. Snap Games, Epic'in 2020'de iddia ettiği şekilde 350 milyon kayıtlı Fortnite oyuncusuna sahip olması kadar büyük bir rakama ulamış olmasa da gayet yeterli bir başarı yakalamış durumda. Ayrıca Snap, uygulamasını günlük 293 milyon kullanıcıdan fazlasına ulaşabilir bu rakam hızla yükselebilir. İLGİLİ HABER Sofistike Snapchat Filtreleri: Yayıncıların Yüzünü Çekim Sırasında Kusursuz Şekilde Değiştiren DeepFaceLive

Kaynak : https://www.theverge.com/2021/9/17/22679557/snapchat-games-revamp-zynga-among-us-clone

