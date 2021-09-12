Son günlerde en çok konuşulan yazılımlardan biri, yayıncılara kolayca deepfake yapma olanağı sunan DeepFaceLive oldu. Yayın sırasında kamera karşısındaki kişinin suratını anında kusursuz bir şekilde dönüştüren yazılım, şimdiden birçok yayıncı tarafından kullanılmaya başladı.

Birçok sağlık, güvenlik ve eğlence gibi birçok alanda her geçen yıl işimizi daha da kolaylaştıran yapay zeka teknolojisi illa yararlı şeyler için kullanılacak diye bir şey yok. Bu teknolojinin nimetlerinden faydalanan geliştiriciler, deepfake adı verilen olayın temellerini uzun zaman önce attı. Deepfake teknolojisini kullanarak üretilen bir program ise son zamanlarda özellikle internet yayıncılarının ilgisi altında.

DeepFaceLive adı verilen yeni bir program, Twitch ve benzeri mecralarda yayın yapanların son günlerde edindiği en büyük eğlence kaynaklarından biri olmuş durumda. Bu araç sayesinde yayıncılar suratlarına herhangi bir başka suratı mükemmel bir şekilde yerleştirebiliyor; başka insanlarmış gibi konuşabiliyorlar.

Bir TikToker kendini Arnold Schwarzenegger’e çevirdi:

DeepFaceLive, yayın anında kamera karşısındaki kişinin yüzünü başka bir yüzle çekim anında değiştiren bir açık kaynaklı yapay zeka yazılımı. Bu yazılımı yaratan kişi ise internette Iperov adıyla bilinen bir yazılımcı. Yazılımın kullanımı henüz yaygın değil, ancak her geçen gün daha çok tanınıyor. Yayıncılar bu yeni ürünü kullanmayı öğrenmesi biraz sürebilir, ancak görünüşe bakılırsa DeepFaceLive yakında çığ gibi büyüyerek bir trend haline gelecek.

Deepfake ile uğraşan Rus YouTuber Vladislav Pedro’nun ifadelerine göre birçok yayıncı yazılımı kullanmaya başladı bile. Geçtiğimiz günlerde bir yayıncı, bir yabancıyla yaptığı video görüşme sırasında kendini Arnold Schwarzenegger’e çevirdi. “DeepFaceLive’de potansiyel var” diyen Pedro, “Bu yazılım hem yayıncılar, hem de herhangi bir mecrada içerik üretenler tarafından kullanılabilir.” dedi