Snapchat Filtreleri, Artık Köpekleri de Algılayacak

Eğlenceli uygulama Snapchat ile artık en yakın dostlarınızı da komik filtrelerle anılarınıza ortak edebileceksiniz.

Son yılların en popüler ve eğlenceli uygulamalarından olan Snapchat, yeniliklerine devam ediyor. Üstelik şirket bu kez tüm kullanıcılarının çok sevineceğine inandığı bir güncelleme geliştirdiğini resmi olarak duyurdu.

Snapchat kullanan herkesin en favori filtreleri arasında köpek veya kedi filtreleri muhakkak yer alıyor. Kullanıcılar bu kadar sevilen filtreleri kendi yüzlerinde denerken, çoğu defa hayvan dostlarıyla da bu eğlenceyi paylaşmak istiyorlar. Ancak ne yazık ki uygulama insan yüzlerini algıladığı gibi küçük dostlarımızın yüzlerini algılayamıyordu.

Geçtiğimiz günlerde, uygulamayı kedileri algılayacak biçimde geliştiren teknoloji şirketi, şimdi de köpekler için aynı yeniliği getirdi. Artık kameralarınız, kedi ve köpeklerinizin yüzlerini algılayarak eğlenceli anılarınıza onları da dahil etmenize yardımcı olacak.

Firma bunun sadece bir başlangıç olduğunu ve çok daha fazla gelişmenin yolda olduğunu açıklayarak kullanıcılarını meraklandırdı. Özellikle genç kullanıcılar arasında oldukça popüler olan bu uygulamayı, yeni köpek ve kedi tanıma özelliğiyle birlikte önümüzdeki günlerde oldukça sık göreceğimizi tahmin ediyoruz.