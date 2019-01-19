Snapdragon 855'e sahip ilk akıllı telefon olacak olan Lenovo Z5 Pro GT'nin bugün ortaya çıkan Geekbench testi, telefon hakkında yeni detayları ortaya çıkardı. Test sonuçlarına göre Z5 Pro GT, 12 GB RAM ile gelecek.

Dünyanın Snapdragon 855'e sahip ilk akıllı telefonu olacak Lenovo Z5 Pro GT, RAM anlamında da bir ilke imza atacak. 12 GB RAM'e sahip olduğu görüntülenen bu akıllı telefon, dünyanın ilk 12 GB LPDDR4X RAM'e sahip akıllı telefonu olacak. Tek çekirdek puanı 3306 olan cihazın 8 çekirdek performansında aldığı puan 9603.

Bilindiği gibi Snapdragon 855 SoC, Qualcomm'un geçen yılın sonunda piyasaya sürdüğü ve bu yıl kullanılmaya başlayacak olan yüksek performans işlemcisi. 7 nm teknolojisini kullanan 8 çekirdekli işlemcinin hızı 2.84 GHz olarak açıklandı. Snapdragon 855 kullanan Lenovo Z5 Pro GT, oldukça güçlü bir işlem performansı sunacak.

6.39-inçlik AMOLED ekrana sahip olan Lenovo Z5 Pro GT, %95.06 gibi yüksek bir ekran gövde oranına sahip. 24 MP + 16 MP çift arka kamera seti yapay zeka özellikleri ile desteklenen akıllı telefonun ön kamerası 16 MP çözünürlüğe sahip. 3350 mAh'lik bir bataryaya sahip olan cihazda, ekrana gömülü 5. nesil fotoelektrik parmak izi sensörü de bulunuyor. Lenovo'ya göre parmak izi sensörü, bugüne kadar sunulan parmak izi sensörü deneyimlerinden oldukça farklı.

Lenovo'nun performans anlamında çıtayı yükseğe çıkardığı bu cihazında uygulayacağı fiyat politikası da oldukça iddialı. 6 GB RAM ve 128 GB hafızalı modelin yurt dışı satış fiyatının 398 $ olması bekleniyor. 8 GB RAM ve 128 GB'lık modelinin 442 $'a, 8 GB RAM ve 256 GB'lık modelinin 501 $'a ve 12 GB RAM ve 512 GB'lık modelinin 649 $'a satışa çıkması bekleniyor. Lenovo Z5 Pro GT, 29 Ocak'ta satışa çıkacak.