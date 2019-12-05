Qualcomm, yeni nesil işlemcisi Snapdragon 865'i Hawaii'de gerçekleştirdiği Snapdragon Zirvesi'nde tanıttı. Şirket, tanıtım alanına bir de bu işlemciden gücünü alan bir pinball makinesi yerleştirdi.

Hawaii’de düzenlenen Snapdragon Zirvesi’nde bulunan bir teknoloji şaheseri, herkesin dikkatini üstüne toplamayı başladı. Etkinlikte bulunan bir pinball makinesi, daha yeni duyurulan Snapdragon 865 5G işlemcisini kullanarak çalışıyordu.

Qualcomm’un Snapdragon 865 5G işlemcisi ile çalışan bu pinball makinesinde kocaman bir LCD ekran bulunuyordu. Yani klasik pinball’da bulunan tüm o mekanik aksam ve fiziksel parçalar yerini bir ekrana bırakmıştı. Sistem, platformun üst kısmında bir kaykayın içinde yer alan referans telefona bağlıydı.

Nedense bir kaykayın içinde bulunan bu telefonun arka kısmı da aşağıdaki resimde bulunuyor. Fotoğrafta görülebildiği üzere Snapdragon 865 5G işlemcili telefonda ayrı bir devre daha bulunuyor.

Tabii ki Snapdragon 865 5G’nin koca bir LCD ekrana pinball’ı yansıttığı sistemin üzerinde Qualcomm’un da imzası bulunuyordu. Şirket, ayrı bir ekrana ‘Qualcomm Game Studios tarafından geliştirildi.’ ibaresini de eklemeyi unutmamış.

Kaynakta bahsedilene göre Snapdragon 865 5G’nin sunduğu 144 Hz desteği, bu panelde görülmüyor. Yine de kurulan platformun Snapdragon 865’in tanıtımı için oldukça eğlenceli göründüğünü kabul etmek lazım.

Qualcomm’un daha geçtiğimiz gün tanıttığı Snapdragon 865, X55 5G modemini destekliyor. Ancak yeni işlemci dahili bir 5G modemle gelmiyor. Dolayısıyla telefon fiyatlarının yine uçuk olabileceğini ve telefonların güç tüketiminin fazla olabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Qualcomm’un yeni işlemcisi Snapdragon 865, 30 FPS’de video çekme ve 60 FPS’de 8K video çözümleme desteğini beraberinde getiriyor. Snapdragon 865’in işlem gücünün, bir önceki model 855’in iki katından daha fazla olduğunu hatırlatmak gerekir. Yeni işlemci, saniyede 15 trilyon işlem (15 TOPS) kapasitesine sahip.

Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisi, telefon piyasası için dişli bir rakip olarak karşımıza çıktı. Yeni işlemcinin akıllı telefon kameralarına hangi yenilikleri sunabileceğini öğrenmek için sizi bu yazımıza alabiliriz.