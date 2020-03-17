iPhone 12, Gelecek Yıl Tüm Android Telefonları Ezebilir

iPhone 12’nin tanıtılmasına henüz aylar olmasına rağmen Geekbench’te ortaya çıkan bir test, bu cihazın ne kadar hızlı olabileceğini gösterdi. Geekbench’teki testin konuğu bu kez iPhone 12’de olacağı söylenen A14 Bionic işlemcisiydi.

Android ve iOS işletim sistemlerine sahip akıllı telefonlar arasında devam eden hız ve performans savaşının kazananı büyük ölçüde iOS cihazlar oluyor. Elbette bunun en temel nedenlerinden birisi, iOS’un geliştirici olan Apple’ın cihazlarında bulundurduğu gelişmiş donanımlar olarak açıklanabilir.

Örneğin geçtiğimiz aylarda çıkan iPhone 11 serisi, Apple’ın A13 Bionic işlemcisine sahipti. Apple’ın rakibi cihazlarda yer alan Qualcomm’un çıkan son işlemcisi olan Snapdragon 865 ise Apple’ın A13 Bionic işlemcisini performans konusunda geçebilmiş değil.

Apple'ın A14 Bionic işlemcisi, Geekbench'te ortaya çıktı:

Bugün Geekbench üzerinde ortaya çıkan yeni bir test, Apple’ın gelecek nesil işlemcisi olan A14 Bionic yongasının performansı konusunda bize bir fikir verdi. Geekbench’te ortaya çıkan sonuçlar, 2020 model iPhone’ların bu işlemciyle birlikte Android telefonları ezip geçme potansiyelinin olduğunu gösterdi.

Çin’in sosyal medyası Weibo’da paylaşılan ve Geekbench’ten alınan test sonuçlarına göre A14 Bionic işlemcisi, tek çekirdekli testten 1.658 puan aldı. Apple’ın yeni nesil işlemcisi, çoklu çekirdek performans testindense 4.612 puanla ayrıldı. Peki bu puanlar bize ne anlatıyor?

Apple A14 Bionic işlemcisinin Geekbench üzerinde aldığı puanların anlamını kavramak için Samsung’dan örnek verelim. Bugün Samsung Galaxy S20 serisinin en hızlı telefonu Galaxy S20 Ultra, tek çekirdekli performans testinde 805 puan ve çok çekirdekli performans testinde 3.086 puan almıştı.

Tüm bunların yanı sıra Geekbench’te görünün bilgiler, A14 Bionic işlemcisinin 3,1 GHz’e yakın frekansa sahip olacağını da gösterdi. Bugüne kadar ortaya atılan birkaç iddiaya göre Apple’ın yeni işlemcileri, 5 nanometre mimariye sahip olacak şekilde TSMC tarafından üretilecek.

Elbette Geekbench’te gördüğümüz ve bir telefonda bulunacak yalnızca bir donanımdan oluşan test sonuçları bize iPhone 12’nin genel performansını da tamamen yansıtamaz. Bir telefonun hızlı olmasını sağlayan şey bu donanımların birbirleriyle ne kadar uyum içinde çalıştıklarıdır. İşte bu yüzden iPhone 12’lerin ne kadar hızlı olacağını görmek için beklemek durumundayız.