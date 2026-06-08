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Uygun Fiyata Televizyon Arayanlar Toplansın: ŞOK'ta Bu Hafta Satılacak Teknolojik Ürünler

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ŞOK, Haftanın Fırsatları kapsamında bu hafta çok sayıda uygun fiyatlı teknolojik ürün satacak. İşte o ürünler.

Uygun Fiyata Televizyon Arayanlar Toplansın: ŞOK'ta Bu Hafta Satılacak Teknolojik Ürünler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Her hafta düzenli olarak zincir mağazaların uygun fiyatlı teknolojik ürünleri bizlerle buluşturduğunu görüyorduk. ŞOK da bunlardan biriydi. Şimdi ise ŞOK’un 10-16 Haziran tarihleri arasında “Haftanın Fırsatları” ismi altında satışa çıkaracağı teknolojik ürünler paylaşıldı. ŞOK’ta, uygun fiyatlı Grundig televizyonlar, Samsung bulaşık makinesi, Regal çamaşır makinesi ve daha birçok farklı ürün var.

Biz de bu içeriğimizde ŞOK’un Haftanın Fırsatları ürünleri arasında öne çıkan uygun fiyatlı teknolojik ürünleri sizler için derledik. Gelin lafı çok uzatmadan bu ürünlere göz atalım.

İçerikten Görseller

Uygun Fiyata Televizyon Arayanlar Toplansın: ŞOK'ta Bu Hafta Satılacak Teknolojik Ürünler
Ekran Resmi 2026-06-08 13.05.02
Ekran Resmi 2026-06-08 13.05.02
Ekran Resmi 2026-06-08 13.10.04
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ŞOK’ta Haftanın Fırsatları kapsamında 10-16 Haziran tarihleri arasında satışa çıkacak teknolojik ürünler

  • Grundig 75GQ850A televizyon - 54.999 TL
  • Grundig 55GQ850A televizyon - 32.999 TL
  • Samsung AR40F24COAM klima - 46.999 TL
  • Regal KM80221 çamaşır makinesi - 14.999 TL
  • Samsung DW60DG550FWQ bulaşık makinesi - 19.999 TL
  • Havit H652bt kulaküstü kulaklık - 799 TL

Grundig 75GQ850A televizyon - 54.999 TL

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Eğer gelişmiş özelliklere sahip büyük bir televizyon arıyorsanız bu model tam size göre. 75 inç ekran, 144 Hz yenileme hızı, Google TV işletim sistemi, QLED teknolojisi, HDMI 2.1, 4k çözünürlük gibi özellikleri var.

Grundig 55GQ850A televizyon - 32.999 TL

Ekran Resmi 2026-06-08 13.05.02

Aynı modelin 55 inçlik versiyonu ise 32.999 TL'ye sunuluyor. Bu modelde de Google TV, QLED teknolojisi, 4K çözünürlük, HDMI 2.1 gibi özellikler görüyoruz.

Samsung AR40F24COAM klima - 46.999 TL

Ekran Resmi 2026-06-08 13.10.04

Sıcak yaz ayları gelmişken klima çoğu ev için zorunlu hâle geldi. İşte bu hafta ŞOK'ta bu konuda size çok yardımcı olacak Samsung'un AR40F24COAM modeli satılacak.

Regal KM80221 çamaşır makinesi - 14.999 TL

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Uygun fiyatlı çamaşır makinesi arıyorsanız Regal'in bu modeline göz atabilirsiniz. 8 KG kapasiteye sahip bu makine toplamda 14 program içeriyor ve A+ enerji sınıfıyla geliyor.

Samsung DW60DG550FWQ bulaşık makinesi - 19.999 TL

bula

Samsung'un DW60DG550FWQ bulaşık makinesi modeli, 5 programlı olmasıyla dikkat çekiyor. 13 kişilik kapasite, 48 dB ile sessiz çalışma gibi özelliklere de sahip.

Havit H652bt kulaküstü kulaklık - 799 TL

Ekran Resmi 2026-06-08 13.15.10

Eğer çok beklentiniz olmadan, idarelik bir kulaküstü kulaklık arayışında olan bir kullanıcıysanız Havit'in H652bt isimli bu ürününe göz atabilirsiniz. Siyah ve gri renk seçenekleri, 14 dB ANC desteği, 25 saat pil ömrü gibi fiyatına göre dikkat çeken özellikleri var.

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