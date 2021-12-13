Sokak Röportajı Yapan Üç Kişi Hakkında Karar Verildi

Dün eşzamanlı şafak operasyonlarıyla gözaltına alınan sokak röportajcıları hakkında karar çıktı. Kararın üzerine konuşan ve gözaltına alınanlardan biri olan Arif Kocabıyık, yaşadıklarını bir radyo programında anlattı.

Dün sabah yaptıkları sokak röportajlarıyla bilinen üç kişi evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alınmıştı. Bugün alınan kararla üç kişiye verilecek ceza belli oldu.

Dün gözaltına alınan üç kişi, yani Kendine Muhabir’den Hasan Köksoy, İlave TV’den Arif Kocabıyık ve Turan Kural hakkında ev hapsi kararı çıktı. Arif Kocabıyık, olanları karardan sonra yaptığı açıklamada anlattı.

''Soruşturma sayısı 100'ü geçti''

Arif Kocabıyık, Radyo Sputnik’te yayınlanan ‘Atilla Güner’le Akşam Postası’nda şu ana kadarki tüm soruşturmalarla beraber dünkü gözaltı olaylarını anlattı. Kendisine açılan soruşturmaların 100’ü geçtiğini ifade eden Kocabıyık’ın ifadeleri şu şekilde oldu:

Dün sabah 07.00’de 3 eve birden organize bir şekilde kapımızı çaldılar. Evde aramalar yaptılar, telefon, bilgisayar hatta çocuğumun tabletine bile el koydular. 08.30’da emniyete gittik biz sandık ki ifademizi alıp bırakacaklar ama savcı 24 saat gözaltı kararı çıkartmış. Suçlama, daha önceden ‘akıllıçavuş’ isimli bir hesabın Mücahit Birinci hakkında Whatsapp konuşmalarını yayınladığını ve bu hesabın sahibinin bizim olduğumuzu iddia ediyorlar. Çünkü Mücahit Birinci, eniştem aynı zamanda ortağım Turan Kural’ı iki hafta önce hedef tahtasına koymuştu. Hesabın sahibi kim biz de bilmiyoruz. Bize, “hesabı siz mi yönetiyorsunuz” diye sordular. Savcılık ev hapsi istemiyle bizi mahkemeye sevk etti. Asıl kasıt sokak röportajları ama bir yerden tutturmaya çalışıyorlar. Biz sokakta olan, sokaktan ekmeğimizi kazanan insanlarız. Neden ev hapsi? Avukatımız denetimli serbestlik için imza hakkı istedi ama ısrarla dalga geçer gibi ev hapsi verdiler.