Son zamanların en çok beklenen iki filmi Barbie ve Oppenheimer vizyona girdi. Her iki film de perşembe günkü ön gösterimlerinde başarılı bir açılış yaptı. Beklendiği gibi Barbie, açılış hasılatında Oppenheimer'ı geride bıraktı.

Sinema hayranlarının uzun süredir beklediği gün geldi çattı. Yılın en çok beklenen filmlerinden Oppenheimer ve Barbie, bugün vizyona girdi. Tahmin edebileceğiniz gibi Christopher Nolan ve Greta Gerwig imzalı iki yapım çıkar çıkmaz büyük ilgi gördü.

Sinemaseverler tarafından “Barbenheimer” olarak da adlandırılan filmlerin vizyona girmesinin ardından ilk rakamlar gelmeye başladı. Ön gösterimlere ait gişe hasılatları, son yılların en büyük gişe savaşında sürpriz olmayan bir şekilde Barbie’nin önde olduğunu ortaya koydu.

Barbie 22,3 milyon dolar, Oppenheimer ise 10,5 milyon dolarla açılış yaptı

Warner Bros. filmi Oppenheimer, sadece ABD’yi kapsayan verilere göre ön gösterimlerinde 10,5 milyon dolar kazandı. Öte yandan Universal’ın filmi Barbie ise 22,3 milyon dolar kazanarak rakibinin iki katından fazla hasılat elde etti. Ön gösterimin Perşembe günü yapılan gösterimleri kapsadığını ekleyelim. Yani bugün dahil değil.

Bu sayıların şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz. Barbie için inanılmaz bir pazarlama kampanyası yürütülüyordu. Filme özel konsollar, ücretsiz kalınabilen Barbie evi gibi hamleler bunlardan yalnızca birkaçı. Öte yandan Barbie’nin ABD’de Oppenheimer’dan 600 daha fazla sinemada gösterilmesi de bu rakamları etkiliyor.

Filmler öncesindeki tahminlerde de benzer bir durum vardı. Barbie’nin ilk hafta sonunda 100 milyon doları aşabileceğini öngörülüyordu. Hatta reklam kampanyası sayesinde açılışın 140 milyon doları aşabileceği bile söyleniyordu.

Bu sayı, Oppenheimer tarafında ise 50 milyon dolardı. Tabii ki bu hasılatlar, Oppenheimer’ın kötü açılış yaptığı anlamına gelmiyor. Film, daha şimdiden ön gösterimlerinde John Wick 4, Fast X, Indiana Jones gibi bu yılın büyük filmlerini geçmeyi başardı. Yani hem Barbie’nin hem de Oppenheimer’ın çok başarılı olabileceğini ve insanları tekrar sinemalara getireceğini söylememiz mümkün. Türkiye’de de aynı şekilde iki filme de büyük bir ilgi var.

Christopher Nolan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu yıldızlarla dolu Oppenheimer, atom bombasının babası Robert Oppenheimer’ı (Cillian Murphy) merkezine alıyor. Greta Gerwig imzalı, Margot Robbie ve Ryan Gosling’in başrolde yer aldığı Barbie ise, ikonik oyuncak bebek Barbie’yi beyaz perdeye taşıyarak onun varoluşsal bir krize girmesini konu ediniyor.

Barbie fragmanı

Oppenheimer fragmanı

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