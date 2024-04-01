Bu filmler, sadece teknik başarıları ve görsel şölenleriyle değil aynı zamanda hikâyelerinin derinliği, karakterlerin unutulmazlığı ve mesajlarının evrenselliği ile de öne çıkıyor.
Her yaştan izleyicinin kalbini kazanan bu eserler, bize animasyonun sadece çocuklar için olmadığını bir kez daha hatırlatıyor. Peki, bu liste hangi filmlerden oluşuyor?
Son 5 yılın en iyi 10 animasyon filmi:
- Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş / Spider-Man: Across the Spider-Verse
- Klaus: Sihirli Plan / Klaus
- Soul
- WolfWalkers
- Son Dilek / Puss in Boots: The Last Wish
- Oyuncak Hikayesi 4 / Toy Story 4
- Ayakkabılı Deniz Kabuğu Marcel / Marcel the Shell with Shoes On
- Çocuk ve Balıkçıl / The Boy and The Heron
- Guillermo del Toro sunar: Pinokyo / Guillermo del Toro’s Pinocchio
- Suzume
Zamana meydan okuyan bir kahraman: Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş / Spider-Man: Across the Spider-Verse
- Tür: Aksiyon, macera, fantastik, bilim kurgu
- Yıl: 2023
- Seslendirmenler: Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Brian Tyree Henry
- Yönetmenler: Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson
- IMDb: 8.6
Animasyon dünyasında bir devrim yaratan bu film, farklı boyutlardan gelen birçok Örümcek-Adam’ın bir araya geldiği bu macera, sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor aynı zamanda Örümcek-Adam mitolojisine taze bir soluk getiriyor. Miles Morales’in kahramanlık yolculuğunu izlerken her yaştan izleyici kendinden bir parça bulacak.
Noel Baba’nın gizli kahramanı: Klaus: Sihirli Plan / Klaus
- Tür: Aile, komedi, macera
- Yıl: 2019
- Seslendirmenler: Jason Schwartzman, J.K. Simmons, Rashida Jones
- Yönetmen: Sergio Pablos
- IMDb: 8.2
Klaus, Noel Baba efsanesine yepyeni bir bakış açısı getiren sıcacık bir hikaye. Uzak bir adada postacı olarak görev yapan Jesper’in, gizemli oyuncak yapımcısı Klaus ile kurduğu dostluk, kasabanın kaderini değiştiriyor. Yılın her zamanında izlenebilecek, kalpleri ısıtan bir animasyon.
Caz müziğinin ruhunu keşfetmek: Soul
- Tür: Komedi, drama
- Yıl: 2020
- Seslendirmenler: Jamie Foxx, Tina Fey, Graham Norton
- Yönetmen: Pete Docter, Kemp Powers
- IMDb: 8.0
New York’ta bir müzik öğretmeni olan Joe Gardner’ın hikayesini anlatan Soul, bir insanın hayattaki “kıvılcımını” bulmasının ne anlama geldiğini sorguluyor. Joe’nun bir kaza sonucu "ötesi"ne geçmesi ve orada yeni bir ruh olan 22 ile tanışması, izleyicilere yaşamın değeri ve tutkuların gücü üzerine düşündürücü bir bakış açısı sunuyor.
Kelt mitolojisinin modern yorumu: WolfWalkers
- Tür: Macera, aile
- Yıl: 2020
- Seslendirmenler: Honor Kneafsey, Eva Whittaker, Sean Bean
- Yönetmenler: Tomm Moore, Ross Stewart
- IMDb: 8.0
İrlanda’da geçen ve Kelt mitolojisinden esinlenen WolfWalkers, genç bir avcı kız olan Robyn’in, gizemli bir kabile olan WolfWalkers ile tanışmasını ve onların dünyasını keşfetmesini konu alıyor. Doğa ile uyum içinde yaşayan bu kabile, Robyn’in hayatını ve bakış açısını sonsuza dek değiştiriyor.
Kedi kahramanın son macerası: Çizmeli Kedi: Son Dilek / Puss in Boots: The Last Wish
- Tür: Aksiyon, macera
- Yıl: 2022
- Seslendirmenler: Antonio Banderas, Salma Hayek, Harvey Guillén
- Yönetmenler: Joel Crawford, Januel Mercado
- IMDb: 7.8
Bu film, sevilen karakter Çizmeli Kedi’nin, son dileğini gerçekleştirmek için çıktığı epik yolculuğu anlatıyor. Çizmeli kedimiz, ölümsüzlüğünü kaybetmiş ve son bir macera için eski dostlarıyla bir araya gelmiştir. Bu yolculuk sırasında, kahramanımızın cesareti ve dostlukları sınanacak.
Oyuncakların dünyasına yolculuk: Oyuncak Hikayesi 4 / Toy Story 4
- Tür: Macera, komedi
- Yıl: 2019
- Seslendirmenler: Tom Hanks, Tim Allen, Annie Potts
- Yönetmen: Josh Cooley
- IMDb: 7.7
Andy’nin odasından ayrılan oyuncakların hikayesine devam eden bu film, Woody ve Buzz Lightyear’ın yeni sahibi Bonnie ile olan maceralarını konu alıyor. Woody, bir oyuncak olarak amacını ve varoluşunu sorgularken eski ve yeni dostlarla unutulmaz anlar yaşıyor.
Küçük bir kabuğun büyük macerası: Ayakkabılı Deniz Kabuğu Marcel / Marcel the Shell with Shoes On
- Tür: Komedi, drama
- Yıl: 2021
- Seslendirmenler: Jenny Slate, Dean Fleischer Camp, Isabella Rossellini
- Yönetmenler: Dean Fleischer Camp
- IMDb: 7.7
Bu özgün animasyon filmi, bir deniz kabuğu olan Marcel’in günlük yaşamını ve maceralarını konu alıyor. Marcel, ayakkabıları ve minik evcil hayvanı ile birlikte yaşadığı dünyada, büyük bir neşe ve merakla dolu. Film, hayatın basit güzelliklerini ve aile bağlarının önemini vurguluyor.
Fantastik bir dostluk hikayesi: Çocuk ve Balıkçıl / The Boy and The Heron
- Tür: Macera, drama
- Yıl: 2023
- Seslendirmenler: Soma Santoki, Masaki Suda, Kô Shibasaki
- Yönetmen: Hayao Miyazaki
- IMDb: 7.6
Hayao Miyazaki’nin yönettiği bu film, Pasifik Savaşı sırasında annesinin ölümünden sonra yeni bir kasabaya taşınan Mahito adlı bir çocuğun, terk edilmiş bir tapınakta yaşayan bir balıkçıl ile arkadaş olmasını anlatıyor. Film, savaşın acımasız gerçekleriyle yüzleşirken dostluk ve umudun gücünü gözler önüne seriyor.
Pinokyo’nun yeniden doğuşu: Guillermo del Toro sunar: Pinokyo / Guillermo del Toro’s Pinocchio
- Tür: Drama, fantezi
- Yıl: 2022
- Seslendirmenler: Gregory Mann, Ewan McGregor, David Bradley
- Yönetmen: Guillermo del Toro, Mark Gustafson
- IMDb: 7.6
Guillermo del Toro’nun eşsiz vizyonuyla yeniden hayat bulan Pinokyo, klasik hikayeye karanlık ve derin bir dokunuş katıyor. Bu versiyon, Pinokyo’nun büyüme, insanlık ve aile kavramları üzerine bir keşif yolculuğuna çıkmasını izliyor.
Doğa'nın kızı: Suzume
- Tür: Macera, aksiyon
- Yıl: 2022
- Seslendirmenler: Nanoka Hara, Hokuto Matsumura, Eri Fukatsu
- Yönetmen: Makoto Shinkai
- IMDb: 7.6
Suzume, Kyushu’nun sakin bir kasabasında yaşayan 17 yaşındaki bir kızdır. Bir gün, “kapı arayan” gizemli bir genç adamla tanışır ve onu takip eder. Dağlardaki harabe bir binada, yıkımdan kurtulmuş gibi duran bir kapı bulur.
Kapıya dokunduğunda, Japonya’nın her yerinde kapılar açılmaya başlar. Açılan kapılar, diğer taraftaki felaketleri engellemek için kapatılmalıdır. Suzume, kapıların çağrısına uyarak “kapıları kapatma yolculuğuna” çıkar.
Sizin bu filmler dışında izlediğiniz en güzel animasyon filmi hangisiydi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın!
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