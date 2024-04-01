Son beş yılda, animasyon dünyasında âdeta bir altın çağ yaşandı diyebiliriz. Evet, doğru duydunuz! Bu yıllar içinde o kadar çok kaliteli, duygu yüklü, macera dolu ve bazen de kahkaha tufanı eserler vizyona girdi ki hangisini izleyeceğinize karar vermek bir hayli zor. Fakat endişelenmeyin, işte tam da bu noktada devreye girdik ve sizler için son 5 yılın en iyi 10 animasyon filmini bir araya getirdik.

Bu filmler, sadece teknik başarıları ve görsel şölenleriyle değil aynı zamanda hikâyelerinin derinliği, karakterlerin unutulmazlığı ve mesajlarının evrenselliği ile de öne çıkıyor.

Her yaştan izleyicinin kalbini kazanan bu eserler, bize animasyonun sadece çocuklar için olmadığını bir kez daha hatırlatıyor. Peki, bu liste hangi filmlerden oluşuyor?

Zamana meydan okuyan bir kahraman: Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş / Spider-Man: Across the Spider-Verse

Tür: Aksiyon, macera, fantastik, bilim kurgu

Aksiyon, macera, fantastik, bilim kurgu Yıl: 2023

2023 Seslendirmenler: Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Brian Tyree Henry

Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Brian Tyree Henry Yönetmenler: Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson

Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson IMDb: 8.6

Animasyon dünyasında bir devrim yaratan bu film, farklı boyutlardan gelen birçok Örümcek-Adam’ın bir araya geldiği bu macera, sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor aynı zamanda Örümcek-Adam mitolojisine taze bir soluk getiriyor. Miles Morales’in kahramanlık yolculuğunu izlerken her yaştan izleyici kendinden bir parça bulacak.

Noel Baba’nın gizli kahramanı: Klaus: Sihirli Plan / Klaus

Tür: Aile, komedi, macera

Aile, komedi, macera Yıl: 2019

2019 Seslendirmenler: Jason Schwartzman, J.K. Simmons, Rashida Jones

Jason Schwartzman, J.K. Simmons, Rashida Jones Yönetmen: Sergio Pablos

Sergio Pablos IMDb: 8.2

Klaus, Noel Baba efsanesine yepyeni bir bakış açısı getiren sıcacık bir hikaye. Uzak bir adada postacı olarak görev yapan Jesper’in, gizemli oyuncak yapımcısı Klaus ile kurduğu dostluk, kasabanın kaderini değiştiriyor. Yılın her zamanında izlenebilecek, kalpleri ısıtan bir animasyon.

Caz müziğinin ruhunu keşfetmek: Soul

Tür: Komedi, drama

Komedi, drama Yıl: 2020

2020 Seslendirmenler: Jamie Foxx, Tina Fey, Graham Norton

Jamie Foxx, Tina Fey, Graham Norton Yönetmen: Pete Docter, Kemp Powers

Pete Docter, Kemp Powers IMDb: 8.0

New York’ta bir müzik öğretmeni olan Joe Gardner’ın hikayesini anlatan Soul, bir insanın hayattaki “kıvılcımını” bulmasının ne anlama geldiğini sorguluyor. Joe’nun bir kaza sonucu "ötesi"ne geçmesi ve orada yeni bir ruh olan 22 ile tanışması, izleyicilere yaşamın değeri ve tutkuların gücü üzerine düşündürücü bir bakış açısı sunuyor.

Kelt mitolojisinin modern yorumu: WolfWalkers

Tür: Macera, aile

Macera, aile Yıl: 2020

2020 Seslendirmenler: Honor Kneafsey, Eva Whittaker, Sean Bean

Honor Kneafsey, Eva Whittaker, Sean Bean Yönetmenler: Tomm Moore, Ross Stewart

Tomm Moore, Ross Stewart IMDb: 8.0

İrlanda’da geçen ve Kelt mitolojisinden esinlenen WolfWalkers, genç bir avcı kız olan Robyn’in, gizemli bir kabile olan WolfWalkers ile tanışmasını ve onların dünyasını keşfetmesini konu alıyor. Doğa ile uyum içinde yaşayan bu kabile, Robyn’in hayatını ve bakış açısını sonsuza dek değiştiriyor.

Kedi kahramanın son macerası: Çizmeli Kedi: Son Dilek / Puss in Boots: The Last Wish

Tür: Aksiyon, macera

Aksiyon, macera Yıl: 2022

2022 Seslendirmenler: Antonio Banderas, Salma Hayek, Harvey Guillén

Antonio Banderas, Salma Hayek, Harvey Guillén Yönetmenler: Joel Crawford, Januel Mercado

Joel Crawford, Januel Mercado IMDb: 7.8

Bu film, sevilen karakter Çizmeli Kedi’nin, son dileğini gerçekleştirmek için çıktığı epik yolculuğu anlatıyor. Çizmeli kedimiz, ölümsüzlüğünü kaybetmiş ve son bir macera için eski dostlarıyla bir araya gelmiştir. Bu yolculuk sırasında, kahramanımızın cesareti ve dostlukları sınanacak.

Oyuncakların dünyasına yolculuk: Oyuncak Hikayesi 4 / Toy Story 4

Tür: Macera, komedi

Macera, komedi Yıl: 2019

2019 Seslendirmenler: Tom Hanks, Tim Allen, Annie Potts

Tom Hanks, Tim Allen, Annie Potts Yönetmen: Josh Cooley

Josh Cooley IMDb: 7.7

Andy’nin odasından ayrılan oyuncakların hikayesine devam eden bu film, Woody ve Buzz Lightyear’ın yeni sahibi Bonnie ile olan maceralarını konu alıyor. Woody, bir oyuncak olarak amacını ve varoluşunu sorgularken eski ve yeni dostlarla unutulmaz anlar yaşıyor.

Küçük bir kabuğun büyük macerası: Ayakkabılı Deniz Kabuğu Marcel / Marcel the Shell with Shoes On

Tür: Komedi, drama

Komedi, drama Yıl: 2021

2021 Seslendirmenler: Jenny Slate, Dean Fleischer Camp, Isabella Rossellini

Jenny Slate, Dean Fleischer Camp, Isabella Rossellini Yönetmenler: Dean Fleischer Camp

Dean Fleischer Camp IMDb: 7.7

Bu özgün animasyon filmi, bir deniz kabuğu olan Marcel’in günlük yaşamını ve maceralarını konu alıyor. Marcel, ayakkabıları ve minik evcil hayvanı ile birlikte yaşadığı dünyada, büyük bir neşe ve merakla dolu. Film, hayatın basit güzelliklerini ve aile bağlarının önemini vurguluyor.

Fantastik bir dostluk hikayesi: Çocuk ve Balıkçıl / The Boy and The Heron

Tür: Macera, drama

Macera, drama Yıl: 2023

2023 Seslendirmenler: Soma Santoki, Masaki Suda, Kô Shibasaki

Soma Santoki, Masaki Suda, Kô Shibasaki Yönetmen: Hayao Miyazaki

Hayao Miyazaki IMDb: 7.6

Hayao Miyazaki’nin yönettiği bu film, Pasifik Savaşı sırasında annesinin ölümünden sonra yeni bir kasabaya taşınan Mahito adlı bir çocuğun, terk edilmiş bir tapınakta yaşayan bir balıkçıl ile arkadaş olmasını anlatıyor. Film, savaşın acımasız gerçekleriyle yüzleşirken dostluk ve umudun gücünü gözler önüne seriyor.

Pinokyo’nun yeniden doğuşu: Guillermo del Toro sunar: Pinokyo / Guillermo del Toro’s Pinocchio

Tür: Drama, fantezi

Drama, fantezi Yıl: 2022

2022 Seslendirmenler: Gregory Mann, Ewan McGregor, David Bradley

Gregory Mann, Ewan McGregor, David Bradley Yönetmen: Guillermo del Toro, Mark Gustafson

Guillermo del Toro, Mark Gustafson IMDb: 7.6

Guillermo del Toro’nun eşsiz vizyonuyla yeniden hayat bulan Pinokyo, klasik hikayeye karanlık ve derin bir dokunuş katıyor. Bu versiyon, Pinokyo’nun büyüme, insanlık ve aile kavramları üzerine bir keşif yolculuğuna çıkmasını izliyor.

Doğa'nın kızı: Suzume

Tür: Macera, aksiyon

Macera, aksiyon Yıl: 2022

2022 Seslendirmenler: Nanoka Hara, Hokuto Matsumura, Eri Fukatsu

Nanoka Hara, Hokuto Matsumura, Eri Fukatsu Yönetmen: Makoto Shinkai

Makoto Shinkai IMDb: 7.6

Suzume, Kyushu’nun sakin bir kasabasında yaşayan 17 yaşındaki bir kızdır. Bir gün, “kapı arayan” gizemli bir genç adamla tanışır ve onu takip eder. Dağlardaki harabe bir binada, yıkımdan kurtulmuş gibi duran bir kapı bulur.

Kapıya dokunduğunda, Japonya’nın her yerinde kapılar açılmaya başlar. Açılan kapılar, diğer taraftaki felaketleri engellemek için kapatılmalıdır. Suzume, kapıların çağrısına uyarak “kapıları kapatma yolculuğuna” çıkar.

Sizin bu filmler dışında izlediğiniz en güzel animasyon filmi hangisiydi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

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