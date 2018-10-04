Son 6 Yılda, Selfie Çekerken 259 Kişi Hayatını Kaybetti

Özellikle son 1 yılda selfie çekerken hayatını kaybedenlere dair haberler sıklaşıyor. Yapılan bir araştırma, selfie çekerken gerçekleşen ölümlerin istatistiklerine ışık tutuyor.

Selfie ya da Türkçeye kazandırılmış haliyle 'özçekim' çekmek, adeta bir yaşam riüteli haline geldi. Öyle ki artık bazı akıllı telefon firmaları, arka kamera yerine çok daha iyi fotoğraf çekebilen ön kamera donanımları sunuyorlar. Her ne kadar hoş anılar bıraksın diye yapsak da, selfie çekerken hayatından olanlar dahi var.

Hindistan’daki All India Institutes of Medical Sciences Üniversitesi, yaptığı bir araştırmayla Ekim 2011 ile Kasım 2017 tarihleri arasında toplamda 259 kişinin fotoğraf çekerken hayatını kaybettiğini açıkladı. Daha iyi manzara yakalayabilmek, tehlikeli anlarda kendisini de ortamın içinde göstermek veya olduk olmadık yerlere çıkarak fotoğraf çekmek gibi onlarca farklı nedenle yüzlerce insan yaşamını yitirdi. Araştırmaya göre en çok ölüm ise boğulma nedeniyle gerçekleşiyor. Deniz veya okyanusu fotoğrafa olabildiğince geniş dahil etmek isteyenler, suya düşerek hayatını yitiriyor.

Son olarak Hint araştırmacılar, en çok selfie nedenli ölümün nerede gerçekleştiğini de merak etmişler: Buna göre dünyada en çok selfie kaynaklı ölüm Hindistan'da gerçekleşmiş. Hindistan'ı Rusya, ABD ve son olarak Pakistan takip ediyor.