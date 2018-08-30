Güney Afrikalı ünlü girişimci Elon Musk'ın projeleri herkes tarafından konuşulmaya devam ediyor. Elektrikli araçtan güneş enerjisine, iletişim cihazlarından Mars'a yolculuğa; Elon Musk'ın projeleri herkesin dikkatini çekiyor.

Son dönemde yaptıklarıyla ve açıklamalarıyla dünyanın en çok konuşulan isimlerinden olan Tesla CEO’su Elon Musk, girişimcilikte adeta dur durak bilmiyor. Ağır çalışma temposuyla gündeme gelen SpaceX’in kurucusu Musk, son 20 yılın en büyük girişimcilerinden biri oldu. İşte milyarder iş adamı Elon Musk’ın çok konuşulan projeleri:

Tesla Model 3 ve Tesla Semi

Elon Musk’ın CEO’su olduğu, belki de en çok tanınmasını sağlayan dev şirket Tesla; elektrikli otomobillerin öncüsü haline geldi. Şirketin yeni projesi Tesla Semi adı verilen elektrikli kamyon, 2019 yılında piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. Bunun yanı sıra şirketin geniş kitleler için tasarladığı Tesla Model 3, her ne kadar piyasaya sürülmesi konusunda sıkıntılar yaşatsa da işletme borsada 70 milyon Euro üzerinden işlem görüyor.

Mars Planları

Musk, kurucusu olduğu SpaceX bünyesinde planlanan Mars projesindeki büyük hedeflerini duyurdu. Birkaç yıl içerisinde Mars’a insan yollamayı planlayan şirket, orada gelişmiş bir şehir kurma planı yapıyor. Bunun yanı sıra, 2022 itibariyle Mars’a kargo uçuşları yapmayı planlayan SpaceX, uzaya uygun fiyatlı yolculuklar düzenlemek istiyor.

Solar City

2016’dan bu yana Tesla’ya ait olan Solar City isimli güneş enerjisi işletmesi, Musk’ın planları dahilinde bulunuyor. Solar City ile 300 binden fazla konuta güneş enerjisi sistemi temin edildi. Elektrikli otomobilleri için enerji depolama problemi yaşayan Musk’ın şu anki planları, çatılardaki enerjiyi Tesla’nın batarya paneli Powerwall’a depolamak yönünde. Konutlara enerji sağlayan Musk, aynı enerjiyi elektrikli araçlarının şarjını sağlamak için kullanmak niyetinde.

Musk’ın Powerwall’u, akıllı telefon ile kontrol edilebilen kompakt bir lityum iyon pil. Üretim süreciyle ilgili sıkıntılar yaşayan Musk, hem Tesla hem de Solar City için Powerwall üretimiyle enerji konusunda devrim yaratmayı planlıyor.

Hyperloop

Elon Musk’ın 2013 yılında tanıttığı üst düzey ulaşım aracı Hyperloop, yazıların basınçlı hava sayesinde, borularla iletilmesine dayanan bir posta yolu. Geliştirilmeye devam edilen bu posta yolu, Musk’ın açıklamasına göre 200 kilometreye varan uzaklıklara şimdi olduğundan çok daha hızlı şekilde iletilebilecek. Hyperloop’un en önemli özelliklerinden birisi de çevre dostu olması.

İnsan-Bilgisayar İletişimi

Musk’ın bir diğer projesi, 2016 yılında Neuralink işletmesi altında tasarım aşamasında. Proje, insan beyni ile bilgisayar arasında iletişim sağlayacak bir cihaz yaratma fikri üzerine kurulu.