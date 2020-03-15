Üçüncü Sondaj Gemisi ‘Kanuni’, Türkiye'ye Ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama ve sondaj faaliyetlerini güçlendirecek sondaj gemisi Kanuni'nin Taşucu Mersin açıklarındaki demir sahasına ulaştığını açıkladı.

Türkiye, Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arama ve sondaj faaliyetlerini daha güçlü bir şekilde sürdürebilmek için 31 Ocak tarihinde Kanuni adı verilen üçüncü sondaj gemisini teslim alarak Türkiye Petrolleri envanterine kaydetmişti. Birleşik Krallık’ta seyir için gereken bakım, tedarik ve test işlemleri gerçekleştirilen Kanuni, 13 Mart tarihinde Akdeniz üzerinden Türkiye karasularına giriş yaptı.

Birleşik Krallık’tan Türkiye’ye yelken açan ve 18 günlük seyrin ardından Türkiye karasularına giriş yapan sondaj gemisi, bu sabah Taşucu Mersin açıklarındaki demir sahasına ulaştı., Kanuni’nin Türkiye’ye ulaştığı haberini ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez resmi Twitter hesabından duyurdu.

‘Üçüncü sondaj gemimiz Kanuni Türkiye’de’:

Üçüncü sondaj gemisinin 31 Ocak’ta teslim alınarak TPAO envanterine kaydedildiğini hatırlatan Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

"18 günlük seyrinin ardından 13 Mart'ta Doğu Akdeniz'deki kara sularımıza giriş yapan gemimiz, bu sabah Taşucu Mersin açıklarındaki demir sahasına ulaştı. 35 TPAO personeliyle Türkiye'ye giriş yapan Kanuni'ye koronavirüs tedbirleri çerçevesinde giriş ve çıkış yasak olacak. Bu süre zarfında açıklanan tedbirler gereği gemi ve mürettebatla ilgili uygulamalar hayata geçirilecek. Kovid-19 önlemleriyle ilgili sürecin tamamlanmasının ardından gemimizin bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başlayacak. Milletimizin desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle Kanuni yeni ultra derin deniz sondajlarına en kısa zamanda başlayacak."

35 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) personeliyle Türkiye’ye giriş yapan Kanuni, Corona virüsü tedbirleri çerçevesinde bir süreliğine giriş ve çıkış yapamayacak. Bu noktada Bakan Dönmez, Corona virüsü önlemleriyle ilgili sürecin tamamlanmasının ardından Kanuni’nin bakım, güncelleme ve geliştirme sürecine başlanacağını belirtiyor.