Sony'nin ikonik hâline gelen ve yıllardır yenileriyle karşımıza çıkan akıllı telefon serisi Xperia, artık Sony tarafından üçüncü parti şirketlere ürettirilecek.

Sony artık Xperia serisi telefonlarını kendi üretmeyecek. Japonya’dan gelen habere göre şirket Xperia telefonların üretimini başka bir şirkete devrediyor. Şirketin telefon pazarındaki payı %1'in altında olmasına rağmen, Sony hâlâ bu sektörden çekilmek istemiyor ancak iş yükünü de kendi üzerinden bırakmayı planlıyor.

Sony bugüne kadar Xperia telefonlarını Tayland ve Çin’deki üç fabrikasında üretiyordu fakat bu tesislerdeki telefon üretimi artık sona erdi. Şirketin yeni Xperia 1 VII modeli de dışarıya ürettirilen ilk amiral gemisi olacak.

Pazar payı %1'in altında ve daha da düşecek gibi görünüyor

Sony'nin son Xperia serisi telefonları ülkemizde zaten resmî olarak satılmıyor ancak üretim dâhili olarak şirket içi değil, dışarıdan gerçekleştirilecek olsa da globaldeki fiyatlarda da herhangi bir değişiklik olmayacak.

Sony’nin telefon sektöründe yıllardır tutunamaması oldukça şaşırtıcı görülüyor çünkü şirket teknoloji dünyasında hâlâ dev markalardan biri. Walkman ile müzik dünyasını sallayan Sony, bugün PlayStation ile oyun dünyasında lider. Dahası şirket akıllı telefon kameralarındaki en iyi lens üreticilerden biri ama iş kendi telefonunu üretmeye geldiğinde ne yazık ki yıllardır istediği başarıya ulaşabilmiş değil.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sony'nin akıllı telefon sektöründe başarılı olamamasının nedeni sizce ne? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.