Eski Sony yöneticisi Shuhei Yoshida, Microsoft'un Game Pass hizmetinde sergilediği agresif politikasının oyun geliştiricileri için çok tehlikeli olduğunu söyledi.

Eski Sony yöneticisi Shuhei Yoshida, Gamescom LATAM etkinliğinde yaptığı açıklamalarda oyun dünyasında giderek yaygınlaşan abonelik sistemlerini değerlendirdi. Game Developer’a konuşan Yoshida, özellikle Microsoft’un Game Pass yaklaşımının oyun geliştiricileri için "çok tehlikeli" olduğunu söyledi.

Yoshida’ya göre oyuncular sadece abonelik sistemiyle oyunlara ulaşabiliyorsa, bu durum hangi oyunların yapılacağına büyük şirketlerin karar vermesi anlamına geliyor. Bu da özellikle küçük stüdyoların yeni fikirlerle ortaya çıkmasını zorlaştırıyor. “Yenilikçi oyunlar genelde bağımsız geliştiricilerden çıkar.” diyen Yoshida, tüm kontrolün büyük firmalarda olmasının sektörü kısıtlayabileceğini savunuyor.

"Oyunların özgünlüğünü etkiliyor."

Sony'nin bu konuda daha temkinli bir yaklaşım benimsediğini belirten Yoshida, “Sony, oyunları doğrudan abonelikle vermek yerine önce satışa sunuyor. Zamanla bu oyunlar abonelik sistemine ekleniyor. Bu da hem oyunculara seçenek sunuyor hem de geliştiricilere alan bırakıyor.” dedi. Microsoft ise Yoshida'nın söylediklerinin aksine Game Pass’e ilk günden büyük oyunlarını getiriyor.

Sony’den bu yılın başında ayrılan Yoshida, röportajda başka konulara da değindi. PlayStation Studios’un başına geçen Hermen Hulst’un, söylentilerin aksine stüdyolara zorla canlı hizmet oyunu yaptırmadığını söyledi. Ayrıca Ghost of Yōtei’yi Sony’den ayrılmadan önce oynadığını ve bu oyunun Ghost of Tsushima’dan çok daha iyi olduğunu düşündüğünü söyledi.