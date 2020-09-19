Sony, Çöken PS5 Ön Siparişleri İçin Özür Diledi

Japon teknoloji devi Sony, ilk seri PlayStation 5 ön siparişlerinde yaşanan ön sipariş sorunları nedeniyle özür diledi. Yakın zamanda daha çok konsol sözü verdi.

Sony’nin uzun süredir büyük ilgiyle beklenen yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 geçtiğimiz günlerde resmi olarak ön siparişe çıktı. Aylardır konsolu bekleyen insanlar da perakende satış sitelerine adeta hücum etti.

Ne yazık ki pek çok kişi bir PlayStation 5 siparişi vermeyi başaramadı. Sony’nin aldığı önlemlere rağmen perakende sitelerinde satışa çıkan ürünler çok hızlı tükendi, ön sipariş hakları karaborsaya düştü. Sony, önceden çıkış zamanını bildirmediği için adeta topa tutuldu..

Daha iyi bir sistem olabilirdi

Sony, başarısız olan PS5 ön siparişleri için özür dilerken bütün sürecin çok daha yumuşak olabileceğini kabul etti. Bununla da kalmayan Sony, birkaç gün içinde yeni konsolların ön siparişe çıkacağına ve perakende firmalarının da bu tarihleri duyuracağına söz verdi.

Sony konsolların ön siparişe çıkışını bir sürpriz olarak gerçekleştirdi. Normal şartlar altında ön siparişin 17 Eylül’de başlaması bekleniyordu. Ne var ki firmanın duyuru etkinliği biter bitmez perakende sitelerinde ön siparişler alınmaya başlandı. Ayrıca sorun bu kadarla da kalmadı.

Perakende satıcıları kullanıcılara konsollarını çıkış günü teslim alamayacaklarını bildirmeye başlarken bazı satıcılar da doğrudan siparişleri iptal etmeye başladı. Yani PlayStation 5 ön siparişleri gerçek anlamda kaosa teslim oldu.

Microsoft Sony’den ders aldı

Bu türden sıkıntılar normalde şirketlerin tercih ettiği sıkıntılardır. Ürünün hiç talep görmemesindense fazla talep görmesi daha tercih edilebilirdir. Yine de bu kadar büyük bir kaos satışlara başlamak için hiç de iyi değil.

Sony’nin yaşadıklarından ders çıkaran Microsoft ise 22 Eylül’de belli bir saatte yeni konsolları Xbox Series S ve Xbox Series X’in satışa çıkacağını açıkladı. Sizin tercihiniz yeni nesil konsollardan hangisi olurdu? Yorumlarınızı bekliyoruz.