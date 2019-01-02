Sony, Face ID'ye Toz Yutturacak Bir 3D Sensör Geliştiriyor

Gelen bilgilere göre Sony, Ağustos ayının sonlarında seri üretimine başlayacağı 3D sensörü ile Apple Face ID'den çok daha yüksek doğruluk ve çok daha geniş bir kullanım alanı sunacak.

Tam ekran akıllı telefonların yaygınlaşması ile birlikte pek çok akıllı telefon üreticisi fiziksel parmak izi tarayıcıyı cihazın arkasına taşımayı tercih etti. Daha sonra Apple, iPhone X ile birlikte 3D yüz tanıma teknolojisini ortaya çıkardı ve pek çok üretici fiziksel parmak izi tarayıcıdan vazgeçerek yüz tanıma teknolojisine yönelmeye başladı.

Japon teknoloji devi Sony, piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarıyla son trendleri takip etmiyor olsa da en popüler akıllı telefonlar kameralarında genellikle Sony sensörler kullanmayı tercih ediyor. Bunun farkında olan Sony, yeni bir 3D sensör teknolojisi üzerinde çalışıyor ve şirketin açıklamlarına göre bu sensörler yılın ikinci yarısında kullanıma hazır olacak.

Apple, Huawei gibi şirketlerin kullanmış olduğu yüz tanıma teknolojisi, kullanıcının yüzüne binlerce kızılötesi foton yolluyor ve bu şekilde yüzü üç boyutlu şekilde modelliyor. Sony’nin 3D sensörleri ise üç boyutlu modelleme için titreşimli lazer sinyalleri kullanıyor. Şirketin iddiasına göre bu yöntem, kızılötesi sensörlere göre çok daha yüksek doğruluk sağlıyor.

Daha da önemlisi Sony’nin 3D sensörü, 5 metre mesafeye kadar yüzleri tanıyabiliyor. Bu da sensörlerin yalnızca akıllı telefonların ön ve arka kamerasında değil; otonom araçlarda, insansız uçaklarda, robotlarda ve daha pek çok alanda kullanılabileceği anlamına geliyor. Sony 3D sensörleri sonbaharda tanıtılacak amiral gemisi telefonlarda görmemiz muhtemel.