Sony'nin Xperia 10 Basın Görselleri Ortaya Çıktı

WinFuture, Sony'nin yeni akıllı telefonlarına ait basın görsellerini paylaşırken cihazların Xperia XA3 olarak değil Xperia 10 olarak adlandırılacağını iddia etti.

Alman teknoloji sitesi WinFuture, Japon teknoloji devi Sony’nin yeni akıllı telefonları Xperia XA3 ve Xperia XA3 Plus için yeni basın görselleri yayınladı. Dahası, WinFuture tarafından aktarılan bilgiye göre Sony, cihazların isimlendirmesinde bir değişikliğe gidecek ve Xperia 10 ve Xperia 10 Plus olarak adlandıracak.

Konuyu uzatmadan basın görsellerine bakacak olursak Sony’nin Xperia 10 modellerinde de Xperia XZ4’te olacağı gibi 21:9 ekranlar kullanacağını görüyoruz. Bu ekran formatı, cihazların normalden daha uzun almalarına neden olurken, cihazın tek elle kullanılabilirliğini iyileştirmiş oluyor.

Xperia 10 modellerindeki asıl dikkat çeken detay, cihazların üç tarafı çerçevesiz tasarıma sahip olmaları. Fakat bu tasarım Xiaomi Mi Mix serisindekinden farklı olarak çerçeveyi ekranın altına değil üstüne getiriyor. Bunun bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı olduğu tartışılır ancak çerçevenin biraz fazla kalın olduğu söylenebilir.

Cihazın arkasına baktığımızda yatay olarak konumlandırılmış bir çift kamera görüyoruz. Son dönemlerde yeniden alevlenen megapiksel savaşları ile birlikte bu kameranın da 48MP ya da üzeri çözünürlüğe sahip olması beklenebilir. Cihazın parmak izi tarayıcısı ise önceki modellerde olduğu gibi güç butonuna entegre edilmiş durumda.