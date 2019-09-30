Sony, PlayStation 5 İçin Sesli Asistan Patenti Aldı

Sony'nin PlayStation 5 için almış olduğu bir patent ortaya çıktı. Çin merkezli bir şirkette kıdemli analist olarak görev yapan Daniel Ahmad tarafından ortaya çıkartılan bu patente göre Sony, "PlayStation Assist" isminde bir sesli asistan üzerinde çalışıyor. Sony'nin üzerinde çalıştığı sesli asistan, oyunseverlere oyun içerisinde asistanlık hizmeti verecek.

Japon teknoloji devi Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5'le ilgili çalışmaları sürüyor. Şirketin PlayStation 5'le ilgili son girişimi ise alınan bir patent ile ortaya çıktı. Sony'nin aldığı bu patent gerçekleşir mi bilinmez ancak gerçek olması halinde oyun sektörünün fazlasıyla değişebileceğini söylemek mümkün görünüyor.

Sony'nin aldığı bu yeni patentin ismi "PlayStation Assist" olarak geçiyor. Aslına bakacak olursak bu patent, standart bir sesli asistana ait. Ancak bu sesli asistan, PlayStation 5'in kontrolü için değil, oyunlarla ilgili hizmet vermek için geliştirilmiş durumda. Sony'nin PlayStation 5 için almış olduğu bu patent, Çin merkezli bir oyun pazar araştırma şirketi olan Niko Partners'in kıdemli Analisti Daniel Ahmad tarafından ortaya çıkartıldı.

Daniel Ahmad tarafından yapılan açıklamalara göre bu patent, PlayStation 5 sahiplerine oyun içerisinde hizmet verecek. Örneğin bir oyuncu, oyundaki herhangi bir nesneyle ilgili bir soru sorduğunda PlayStation Assist, bununla ilgili oyuncuya bilgi verecek. Ahmad tarafından paylaşılan bir görüntüde, oyuncunun asistana en yakın sağlık paketinin nerede olduğunu sorduğu ve yapay zekanın bu noktayı harita üzerinde işaretlediği görülüyor.

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Sony'nin almış olduğu bu patent, VR oyunları için çok kapsayıcı olmasa da normal video oyunları için dengeleri fazlasıyla değiştirecekmiş gibi görünüyor. Ancak elbette bu patent çalışmasının gerçekleşeceğine dair net bir kanıt yok. Aslına bakacak olursak şu an için PlayStation 5'le ilgili de fazlasıyla sınırlı bilgiye sahibiz. Bunun nedeni ise Sony yetkililerinin bugüne dek yapılan net açıklamaların olmaması. Ancak geçtiğimiz dönemlerde Sony'den sızdırıldığı ifade edilen bir e-posta, PlayStation 5'in önümüzdeki şubat ayında tanıtılacağını ortaya koyuyordu. PlayStation 5 ile ilgili tüm detaylar, Sony'nin düzenleyeceği tanıtım etkinliğiyle ortaya çıkmış olacak.