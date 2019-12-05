Sony, Japonya'da sunduğu bir reklam filmiyle tepkilere neden oldu. Teknoloji devinin reklam filmindeki animasyonların bir kısmı, orijinalleri başka insanlara ait olan içeriklerin neredeyse birebir kopyalanmasından oluşuyordu.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, sahibi olduğu PlayStation'ın Japonya'daki müşterileri için yeni bir reklam filmi hazırladı. Bu reklam filmi gerek müziği gerek animasyonları açısından muhteşem görünüyordu. Ancak bu reklam filminin internette paylaşılmasından hemen sonra, reklam filminin yaratıcısının Sony olmadığı ortaya çıktı. Dev şirket, diğer insanlara ait tasarımları neredeyse birebir kopyalamıştı.

Sony'nin bir reklam filmi oluşturmak için neden böyle bir işe giriştiği bilinmiyor. Şirket, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı ancak az sonra izleyeceğiniz görüntüler, Sony'nin nasıl büyük bir kopyalama yaptığını açıkça gözler önüne serecek. Dilerseniz önce Sony tarafından hazırlanan o reklam filmine, ardından da bu reklam filminde yer alan kopya görüntülere yakından bakalım.

İşte Sony'nin tepki çeken reklam filmi

Sony'nin reklam filminde kopyaladığı kısımlar

Reklam filmindeki ilk kopya bölüm, Ian Jones-Quartey isimli bir tasarımcı tarafından fark ediliyor. Jones-Quartey, reklam filmini izledikten sonra ilginç bir benzerlik fark ediyor. Sony'nin reklam filminde yer alan bir sahnenin, oluşturulmasında kendi emeği de olan "Steven Universe: The Movie"den alındığını fark eden Jones-Quartey, Sony'nin bu yaklaşımının çok da iyi niyetli olmadığını söylüyor.

Reklam filminde yer alan ikinci kopya bölüm ise Oleg Kositsyn isimli bir animatöre ait. Animatör, reklam filmindeki bir bölümün kendi animasyonuna ait olduğunu söylüyor ve bu kopya bölümü, şu Twitter paylaşımıyla gözler önüne seriyor;

Sony'nin Japonya'daki reklam filmi, sadece bu skandalları içermiyor. "Okama Sorteos" isimli bir YouTube kanalı, Sony'nin reklam filmindeki diğer kopya içerikleri de keşfediyor ve bunu YouTube üzerinden paylaşıyor. İşte o video;

Sony'nin reklam filmi, bu kopyalama iddiaları ortaya atılır atılmaz YouTube'dan kaldırıldı. Ancak daha öncesinde de belirtmiş olduğumuz gibi Sony, bu konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Bakalım ilerleyen günlerde bu reklam filmi, hangi şekilde tüketicilerle buluşacak?