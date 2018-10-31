  • PlayStation Plus Üyelerinin Ücretsiz Oyunları Açıklandı

Sony, PlayStation Plus Üyeleri için Kasım Ayı Ücretsiz Oyunlarını Açıkladı

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Sony, PlayStation Plus Üyeleri için Kasım Ayı Ücretsiz Oyunlarını Açıkladı
PlayStation, Kasım ayında Plus üyelerine vereceği ücretsiz oyunları açıkladı.

PlayStation Plus üyeleri Kasım ayı itibariyle belirli oyunlara ücretsiz olarak ulaşabilecekler. Bu oyunların başında da Yakuza Kiwami ve Bulletstorm: Full Clip Edition geliyor. Tabii ikisinin de PlayStation 4 için olduğunu söylemekte de yarar var.
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PlayStation Plus üyelerinin edinebileceği diğer oyunlar ise şu şekilde:

- Jackbox Part Pack 2 (PS3)

- Arkedo Series (PS3)

- Burly Men At Sea (PS Vita, PS4 ile Cross-buy uyumlu)

- Roundabout (PS Vita, PS4 ile Cross-buy uyumlu)

Geçtiğimiz aylarda God of War 3: Remastered ya da Mafia 3 gibi oyunların arkasında kalsa da ekstra oyunlara kimse hayır demiyor. PlayStation Plus üyelerine bedava oyunlarıyla iyi vakit geçirmelerini diliyoruz.

Kaynak : https://kotaku.com/heres-november-2018s-playstation-plus-lineup-1830129289
Etiketler: playstation, sony, PlayStation Plus
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