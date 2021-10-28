Sony State of Play Etkinliğinde Duyurulan Tüm Oyunlar

Sony bu gece State of Play etkinliğini gerçekleştirdi. Sony'nin YouTube ve Twitch kanalları üzerinden canlı yayınlanan etkinlikte pek çok yeni oyun karşımıza çıktı.

Sony bugün merakla beklenen State of Play etkinliğini gerçekleştirdi. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz sene oyun dünyası için pek de hareketli geçmedi ancak 2022 yılı için herkesin beklentisi yüksek. Haliyle State of Play'e yönelik de bir beklenti oluşmuştu. Ancak 20 dakikalık etkinlik, izleyenlere çok da heyecan verici haberler veremedi.

Sony'nin YouTube ve Twitch kanallarında yayınlanan etkinlikte yeni oyunlar ve yeni güncellemeler karşımıza çıktı. Gelin birlikte hayal kırıklığı yaratan bu listedeki tüm oyunlara birlikte göz atalım.

Deathverse - Let it Die

Etkinliğin açılışını yapan oyun, çok oyunculu ve yakın dövüş odaklı bir hayatta kalma oyunu olan Deathverse - Let it Die oldu. 2022'de oyun severlerle buluşacak olan oyun, PS4 ve PS5 için gelecek.

We Are OFK

Hem PS4'e hem de PS5'e gelecek bir diğer oyun ise We Are OFK. OFK isimli bir müzik grubunun ve grubu oluşturan 4 arkadaşın Los Angeles'daki yolculuğunu konu edinen bu oyun, 2022'de gelecek.

Bugsnax: The Isle of BIGsnax

Listemizde sırada Bugsnax: The Isle of BIGsnax var. Geçtiğimiz sene Kasım ayında çıkan Bugsnax için 2022'de ücretsiz ve büyük bir güncelleme gelecek. PS4 ve PS5 kullanıcıları için gelecek olan güncellemede haritaya eklenen yeni bölgeler, yeni aksesuarlar ve eşyalar bulunuyor.

Five Nights at Freddy's: Security Breach

Five Nights at Freddy's oyunun devamı olan bu yeni oyunda, oyuncular zamana karşı yarışacak ve Freddy ve arkadaşlarına yakalanmadan hayatta kalmaya çalışacak. Oyun, 16 Aralık 2021'de hem PS4'e hem de PS5'e gelecek.

Death's Door

Aksiyon & macera oyunlarından keyif alanların ilgisini çekebilecek bir oyun var sırada. Bir karga olarak oynadığınız ve 'ruhları biriktirdiğiniz' Death's Door, 23 Kasım'da oyun severlerle hem PS4'te hem de PS5'te buluşacak.

KartRider: Drift

Çok oyunculu ve eğlenceli bir oyun arayanlar için listede KartRider: Dirft var. Kapalı betasına kaydolabileceğiniz KartRider: Drift, yalnızca PS4 için gelecek bir yarış oyunu.

The King of Fighters XV

Tanıtım videosunu izleyen herkese Street Fighter'ı anımsatan, 8 farklı karakterle oynayabildiğiniz bir dövüş oyunu The King of Fighters XV. Çevrimiçi maçlardan training dövüşlerine kadar pek çok seçenekle tadını çıkarabileceğiniz oyun hem PS4 hem de PS5 için geliyor.

First Class Trouble

PS4 ve PS5 için gelecek bir diğer oyun First Class Trouble. Oyun 2 Kasım'da PS4 ve PS5 oyuncularıyla buluşacak bir hayatta kalma oyunu. Oyunda 6 kişi, birbirlerine yardım ederek bir yapay zekaya karşı mücadele edecek. Oyuncuların aynı zamanda aralarında bulunan ve kimliğini gizleyen iki kişiden de kendilerini korumaları gerekecek.

Star Ocean: The Divine Force

2022'de geleceği duyurulan bir diğer oyun ise Star Ocean: The Divine Force oldu. Star Ocean serisinin son oyunu olarak karşımıza çıkacak olan The Divine Force, PS4 ve PS5 için gelecek.

Little Devil Inside

State of Play etkinliğinde karşımıza çıkacağını bildğimiz bir oyun olan Little Devil Inside, aslında geçtiğimiz sene Haziran ayında PS5 için tanıtılmıştı. Bugün gelen video ise oyuna detaylı bir bakış sunuyor. Oyun 2022'de oyun severlerle buluşacak.