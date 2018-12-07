Sony Xperia XZ4 Compact'ın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Sony, 2019'un başından itibaren akıllı telefonlarına oldukça yeni modeller getirecek.

Japon merkezli teknoloji devi Sony; 2019'un başlarında giriş ve orta seviyesi Sony Xperia L3, Xperia XA3 ve Xperia XA3 Ultra akıllı telefonlarını tanıtacak. Bu akıllı telefonları ilerleyen zamanlarda Sony'nin lanse edeceği Xperia XZ4 ve XZ4'ün daha küçük bir verisyonu olan Xperia XZ4 Compact takip edecek.

Xperia XZ2 Compact'ın keskin kenarlara sahip olması kullanıcılar tarafından beğenilmemiş olacak ki Sony, XZ4'te çok daha yuvarlatılmış kenarlar kullanmayı tercih etmiş. Bu yuvarlatmalar XZ4 Compact'ın daha kalın olduğu algısını yaratsa da aslında, cihaz XZ2 Compact'a göre 3mm daha ince.

Cihazın ön kısmında bizi 5.2 inçlik, 18:9 en-boy oranında, 1080x1920 çözünürlüğünde, IPS LCD bir ekran, 5MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası ve stereo hoparlörler bizi karşılıyor. Sony geleneğinden hiç geri kalmayarak oldukça kalın çerçevelerini bu telefonunda da kullanmış. XZ4 Compact'ın arka tarafında Sony'nin orta seviyeli telefonlarında görmeye alışkın olduğumuz bir tasarım bizi karşılıyor.

Cihazın arka tarafının sol üstünde 20.7MP çözünürlüğünde bir kamera ve LED flaş konumlandırılmış. Güvenliğini cihazın sağ kısmında bulunan (güç tuşunun atında) parmak izi okuyucusuyla sağlayan XZ4 Compact gücünü Snapdragon 855 işlemcisinden alırken, 4GB RAM'e, 64GB depolamaya ve 3000mAh batarya kapasitesine sahip. Android 9 Pie ile gelecek olan cihazın ne zaman duyuralacağı ise şu an için belirsizliğini koruyor.