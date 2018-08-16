Ağustos Böceğine Müzikli İşkence Paylaşımı Yapan Öğretmen

Muğla'da öğretmenlik yapan Y.D., sosyal medyada, masaya bantlanmış ve iki yanında kulaklık bulunan ağustos böceği fotoğrafını, yöresel şiveyle yazdığı notla paylaştı. Tepki çeken Y.D., daha sonra, fotoğrafı başka bir yerden aldığını ve espri olsun diye paylaştığını öne sürdü.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki bir ortaokulda görevli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Y.D., Facebook hesabından, masaya bantlanmış ve iki yanında kulaklık bulunan ağustos böceği fotoğrafı paylaştı. Y.D. bu paylaşıma, yöresel şiveyle, "Gara sabahtan beri gulaamı guruttu cavırın böcesi. Şimdi sıra bende. Ferdi Baba'dan 'Huzurum Kalmadı' dinliyor" notunu ekledi.

Fotoğraf ve not, birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.

Muğla Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) Başkanı Türkan Dağdelen, konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Dağdelen, "Bu öğretmeni, öğrencilerine kötü örnek olmaktan dolayı Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet ettik. Evlatlarımızı kimlere emanet ettiğimizi bir defa daha düşünmeliyiz. Eğitimci dediğimiz bu kişinin ciddi psikolojik sorunlarının olduğunu düşünüyorum. Akıl başında bir insan, kesinlikle böyle bir şey yapmaz" dedi.

Öğretmen Y.D. ise, tepkilerin ardından; fotoğrafı kendisinin çekmediğini, başka bir yerden aldığını, espri olsun diye paylaştığını iddia etti.

İşte o paylaşım: