Tütün Tüketimiyle İlgili Paylaşım Yapanlara Ceza Geliyor

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nun Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul etmesi ile birlikte tütün tüketimi ile ilgili sarsıcı düzenlemeler hayata geçirilecek.

Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu tarafından kabul edildi. Söz konusu kanun teklifi, Sağlık çalışanlarına şiddete verilen cezaları ciddi şekilde artırıyor ve sağlık alanında çeşitli düzenlemeler içeriyor. Kanun teklifinin en dikkat çeken maddeleri ise tütün tüketimi ile ilgili düzenlemeler oldu.

Düzenleme dahilinde televizyonda yayınlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik kliplerinde, reklam ve tanıtım filmlerinde, sinema ve tiyatrolarda gösterilen eserlerde, internet, topluma açık olan sosyal medya ve benzeri ortamlarda tütün ürünleri kullanılamayacak ve görüntülerine yer verilemeyecek. Ayrıca Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde ve üniversite yerleşkelerinde de tütün ürünlerinin satışı yapılamayacak.

Şu ana kadar tütün ürünleri paketleri ile nargile şişelerinin üzerine, zararlarını belirten resimli ve Türkçe yazılı uyarı veya mesajlarına ayrılan alan için asgari oran %65’ken, düzenleme ile birlikte asgari alan %85’e çıkarılıyor. Bütün tütün ürünlerinin üzerindeki yazı ve şekiller aynı olacak. Tütün ürünlerinin zararlarına yönelik uyarıların artırılmasını, ürün paketlerinin standart hale getirilmesi takip etti.

Buna göre Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri; markanın yazım şekli, yazı karakteri, punto boyutu, paket üzerindeki konumu, paketlerin rengi, diğer yazı, ibare ve şekiller dahil olmak üzere, aynı şekilde tasarlanan düz ve standart paket biçiminde piyasaya arz edilecek. Marka, paketin sadece bir yüzeyine ve bu yüzeyinin %5'ini aşmayacak şekilde yazılacak. Paketlerin üzerine markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri konulamayacak. Bu kurallar, birden fazla paketi bir arada bulunduran tütün ürünleri kutuları için de geçerli olacak. Tek tip olarak tasarlanan sigara paketleri ile ilgili hususlar, Sağlık Bakanlığı’nın uygun görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle düzenlenecek.

Bu yasaklara uymayanlar, mahalli mülki amir tarafından 5 bin liradan 20 bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılacak. Kapatma cezasından sonra aynı dönem içinde tekrarlayan ihlallerde ise her defasında işletmeye 20 günden bir aya kadar kapatma cezası verilecek. Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri, 7 ay içinde, Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Ve Kontrolü Hakkında Kanun'un kuralları ve yasakları düzenleyen maddesine uygun hale getirilecek.