Ürettiğiniz parçaları dilediğiniz gibi paylaşmanıza olanak tanıyan SoundCloud platformu ile yollarınızı ayırmak istiyor ve bunu nasıl gerçekleştireceğinizi bilmiyorsanız bu haberimizde SoundCloud hesabınızı nasıl sileceğinizi adım adım anlattık.

Giriş yapabilmemiz için öncelikle kayıt olmamızı gerektiren platformlar bu sayede kullanıcılarını tanıyor ve kullanıcıların her birine özel bir profil açıp özel alanlar yaratabiliyor. Bu platformlardan birisi olan dijital ses dağıtım platformu SoundCloud. Rakiplerinden farklı olarak daha özgür bir ortam sunan SoundCloud'u kullanmayı bıraksanız bile hesabınız, hesabınıza bağlı olan bilgileriniz platformda kalmaya devam ediyor.

Tıpkı diğer üyelik gerektiren platformlarda olduğu gibi SoundCloud'da da hesap silme işlemi yapmanız mümkün. Eğer arkanızda kişisel verilerinizi bırakmak istemiyorsanız, SoundCloud hesap silme işlemlerini adım adım anlatıyoruz.

SoundCloud hesabı nasıl silinir?

Buradan SoundCloud'a erişin ve hesabınıza giriş yapın,

Ekranın sağ üst kısmında bulunan üç noktaya ve ardından açılan penceredenin en altında yer alan Settings seçeneğine tıklayın,

Açılan sayfanın en alt kısımlarında mavi renk ile yazılan Delete account butonuna tıklayın,

Hesabınızı neden kapatmak istediğinizi seçmeniz istenen bir dizi seçenek önünüzde belirecek,

Bu seçenekler arasından kendinize uygun olanı ve ardından bulun

"Evet hesabımı ve parçalar, yorumlar gibi tüm içeriklerimi silmek istiyorum." seçeneğini onaylayın,

seçeneğini onaylayın, İlerlemek için turuncu renkteki Delete my account butonuna tıklayın.

Gerçekleştirmeniz gereken tüm adımlar bu kadar. Karşınıza hesabınızın başarılı bir şekilde silinme işlemine alındığını belirten bir yazı çıkacak. Bu adımı tamamladıktan sonra hesabınız kalıcı bir şekilde silinecektir. Hesabınızın silinmesiyle beraber SoundCloud ile ilgili olan tüm verileriniz de geri dönüşü olmaksızın kaybolacaktır.