Fortnite'ın 9. Sezonu Ne Zaman Başlayacak?

Çok yakında Fortnite'ın 9. sezonunu oyuncularla buluşturması beklenen Epic Games, geçtiğimiz sezonlardaki ertelemeleri de gerçekleştirmeyince yeni sezonun çok yakında olduğu anlaşıldı.

Fortnite oyuncularının bildiği üzere Volcano Event başladı. Oyuna birçok farklı öge ve eğlence unsuru ekleyen bu etkinlik, Fortnite’ın 8. sezonunun sonu anlamına geliyor. Epic Games, Volcano Event’in bitiminin ardından 9. sezonu oyuncularla buluşturmayı planlıyor.

Bazı tahminlere göre Fortnite’ın 9. sezonu 9 Mayıs’ta ortaya çıkacak. Tabii ki bunlar şimdilik tahmin olarak gündeme geliyor çünkü konuyla ilgili Epic Games’ten net bir açıklama gelmiş değil. Buna ek olarak Epic Games’in diğer sezonları sunmadan önceki hamleleri göz önüne alındığında geçtiğimiz sezonlarda çokça erteleme yaptığını hatırlıyoruz. Bu dönemde böyle bir çaba içine girmeyen Epic Games, belki de günler sonra yeni sezonu oyuncularla buluşturabilir.

Tabii ki her sezon olduğu gibi yeni sezonda da birçok kozmetik içeriğinin oyunculara sunulması bekleniyor. Sezon resmî olarak duyurulduktan sonra oyuna eklenecek ögeleri de öğrenmemiz oldukça kolay olacaktır.

Fortnite’ın yeni sezonuyla ilgili şimdilik tüm bilinenler bunlar. Epic Games’in konuyla ilgili resmî bir açıklaması söz konusu olduğunda size aktarıyor olacağız.