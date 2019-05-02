Realme 3 Pro ve Realme X, 15 Mayıs’ta Çin’e Geliyor

Güvenilir kaynaklardan elde edildiği söylenen iddialara göre Realme 3 Pro ve Realme X, yakın bir tarihte Çin'de tanıtılacak ve satışa sunulacak.

Realme 3 Pro geçen ay Hindistan'da piyasaya sürülmüştü. Bununla birlikte; Oppo'nun alt markası olarak şirketleşen Realme, ürünlerini yakın bir tarihte Çin'de satmaya başlayacağını resmen doğruladı.

İddialara göre 15 Mayıs'ta Pekin'de büyük bir açılış gerçekleşecek. Bu vesileyle hem Realme 3 Pro hem de Realme X, Çin pazarı için tanıtılacak.

Pop-up bir ön kamera ile çıkacağı kesinleşen Realme X, söylentilere göre 5 Mayıs'ta Çin'in önde gelen e-ticaret sitelerinde ön satışa sunulacak. Cihazın bir de hafif sürüm olarak Realme X Lite versiyonu sunulabilir.

İddia edildiğine göre Realme X, Snapdragon 730 yonga seti, 48 MP ana arka kamera ve VOOC 3.0 şarj teknolojisine sahip olacak. Bunun yanı sıra cihaz 6,5 inç Full HD+ ekran ve 3.680 mAh pil ile birlikte sunulacak. Cihazın ortaya çıkan görüntülerinde parmak izi okuyucusu bulunmadığından cihazın ekran üzerinde parmak izi sensörüne sahip olması bekleniyor.