Megalodonlar, Hala Okyanuslarda Yaşıyor Olabilir mi?

Büyük beyaz köpek balığının uzaktan kuzeni olarak tanınan ve uzunluğu 15-20 metreleri bulan megalodonun, daha öncesinde soyu tükendi zannediliyordu. Ancak yapılan yeni bir araştırma, bu bilgiyi sorgulamamıza neden oldu.

Köpek balıklarının uzaktan akrabası olarak bilinen ve gerek ağırlığı gerekse boyutlarıyla ilgi çekici olan megalodonlar, bundan milyonlarca yıl önce okyanusun derinliklerinde yaşamıştı. Günümüze kadar gelemediği ve türünün yok olduğu bilinen megalodonlar, yapılan yeni bir araştırmaya göre hala yaşıyor olabilirler.

Geçmişe bakacak olduğumuzda, bundan 16 ila 1.6 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen deniz canlıları, görülebilecek en büyük köpek balığı olmasıyla da bilim insanlarının merakını topladı. Dişerinin 13 santimetre ve toplam boyutunun yaklaşık olarak 20 metre olduğu düşünülen megalodonlar, normal bir köpek balığının 4-5 katı fazla boyuttaydı.

Bu noktada yeterli besin kaynağı olmaması sebebi ile soyları tükenen devasa canlılara ait diş örnekleri bulundu. Yaşanan bu durum ise akıllara ‘Acaba megalodonlar hala yaşıyor olabilir mi?’ sorularını getirdi. Bu ihtimal %1’lik oranda olsa da megalodonlar hala yaşıyor olabilir. Öte yandan konu hakkında konuşan araştırmacılar, bunun bir bilim kurgudan ibaret olduğunu çünkü 2 milyon yıllık dönemde hiçbir fosile rastlamadıklarını ifade etti. Son dönemde Jason Statham'ın başrolde yer aldığı Meg filmi, bu devasa canlıları yeniden gündeme getirdi.