Google, ikonik oyun "Space Invaders"ın 45. yıl dönümüne özel olarak, oyunun geliştiricisi Taito ve Unit9 ile çalışarak artırılmış gerçeklik (AR) sayesinde dünyayı oyun alanına dönüştüren bir ortaklık kurdu.

1978 yılında Taito Corporation tarafından geliştirilen ve bir klasik haline gelen Space Invaders, bir uzay temalı nişancı oyunudur ve o dönemde oyun endüstrisinde etkisi büyüktü. Döneminin ötesinde grafikleri, oynanışı, müzikleri ve sıralar halinde düşen uzaylılarının ikonik görüntüleriyle o dönemde büyük bir kültür fenomeni haline gelmiştir.

Yıllar sonra, Google ve Taito’nun işbirliği ile hazırlanarak sevenleriyle buluşan "Space Invaders: World Defense" adlı artırılmış gerçeklik oyunu, Android ve iOS platformlarında kullanıcılara sunuldu. I/O 2023 etkinliğinden bir gün sonra Google, bir dizi ek duyuru ile birlikte güzle bir sürpriz de yaptı. Google Haritalar ve Sokak Görünümü hizmetleriyle uzun yıllardır kullanıma sunduğu üç boyutlu verileri kullanarak, Space Invaders'ı gerçek dünyaya taşıdı.

Oyun, gerçek dünyada oynanıyormuş gibi görünecek.

Oyunda uzaylılar, binaların arkasından uçabilecek, çatıların üzerinden atlayabiliyormuş gibi gözükecek. Her şey gerçek Dünya'da yaşanıyormuş gibi hazırlanan oyunda oyuncular, tıpkı Pokemon Go’da olduğu gibi, AR özçekimi ile başarılarını ve skorlarını sosyal medyada paylaşmaya erişim sağlayabilecekler.

Space Invaders: World Defense, Android için 11.0 ve üzeri, iOS için de 16.0 ve üzeri sürümle uyumludur.

Oyun, birçok ülkede App Store ve Google Play Store’da indirilmeye açıldı.

Birçok ülkede indirilebilen oyunun Türkiye'de ne zaman oynanabileceği hakkında net bir tarih yok. Pokemon Go'da olduğu gibi Türkiye’ye geleceği bilinse de henüz ne zaman olacağı merak konusu.