91 Yaşında Efsane: "Game Grandpa", Resident Evil Requiem'i Tek Bir Rehber Bile Kullanmadan Bitirdi!

Resident Evil Requiem'i tek bir rehber bile kullanmadan, sadece kendi el yazısıyla tuttuğu notlarıyla bitiren 91 yaşındaki "Game Grandpa" sosyal medyada viral oldu.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

91 yaşındaki Çinli oyuncu Yang Binglin, nam-ı diğer “Game Grandpa”, bir kez daha adından söz ettirdi. Korku oyunlarına olan tutkusuyla bilinen Binglin, Resident Evil Requiem’i hiçbir rehber kullanmadan, yalnızca kendi el yazısı notlarıyla tamamladı.

Daha önce 300’den fazla oyunu bitirerek ve dünyanın en yaşlı erkek oyun yayıncısı olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girerek ün kazanan Binglin, Resident Evil serisine uzun yıllardır bağlılığını sürdürüyor.

2

Oyunu oynarken kendi notlarını tutuyor

2

Modern oyun dünyasında rehberler ve ipuçları oldukça yaygınken, Game Grandpa eski usul bir yöntem tercih ediyor. Oynadığı oyunları kendi stratejilerini yazdığı notlarla tamamlıyor.

Zorlu bulmacalar, karmaşık haritalar ve dikkat gerektiren savaş mekanikleriyle bilinen Resident Evil Requiem’i bu şekilde tamamlaması da yaşına kıyasla sosyal medyada büyük takdir topladı.

Efsane Counter-Strike Haritası Dust 2'nin Birebir Kopyası İnşa Edildi: Tüyleriniz Diken Diken Olacak [Video] Efsane Counter-Strike Haritası Dust 2'nin Birebir Kopyası İnşa Edildi: Tüyleriniz Diken Diken Olacak [Video]
[17-24 Mart] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı [17-24 Mart] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı
