SpaceX, 60 Yeni Starlink Uydusunu Yörüngeye Yolladı

Elon Musk’ın dünyaya uydu üzerinden internet sağlama projesi Starlink için 60 yeni uydu yörüngeye gönderildi. Yörüngedeki toplam Starlink uydusu sayısı 800’ün üzerine çıktı.

SpaceX, 18 Ekim’de yörüngeye 60 yeni Starlink internet uydusunu gönderdi. ABD, Floride’daki Cape Canaveral’da gerçekleştirilen fırlatma görevi, roketin denize başarılı inişiyle tamamlanmış oldu.

İki aşamalı Falcon 9 roketi, NASA’nın tarihi 39A pistinden fırlatıldı. Kennedy Uzay Merkezi’nden gönderilen roket 60 yeni Starlink uydusu taşıyordu. Böylece firmanın yörüngedeki uydu ağı da biraz daha genişlemiş oldu.

Roketler başarıyla indi

Fırlatmadan yaklaşık 9 dakika sonra, itici roketin ilk kısmı gezegenimize döndü ve SpaceX’in Atlantik Okyanusu’nda yer alan uzak erişim gemilerinden birine yumuşak bir iniş gerçekleştirdi. Of Course I Still Love You adlı devasa gemi, firmanın iniş yapan roketlerini yakalayıp karaya geri getiren iki taşıtından biri olarak biliniyor.

Space Coast (Uzay Kıyısı) adı verilen bölgede hava açıktı. Böylece izleyiciler roketin ayrılma anını çıplak gözle izleyebildi. SpaceX’in üretim yöneticisi Andy Tran, yaptığı açıklamada “Pazar gününü başlatmak için harika bir yol” ifadesini kullandı.

B1051 adı verilen roket, bugünkü kalkışla birlikte altıncı başarılı kalkışını da gerçekleştirmiş oldu. Böylece bu başarıya ulaşan 2. Falcon 9 roketi olarak tarihe geçti. B1051 daha önce dört defa Starlink uyduları taşımış, ayrıca insansız Crew Dragon görevinde de karşımıza çıkmıştı.

95. Falcon 9 uçuşu

Bugün gerçekleştirilen uçuş, 2020 yılı içinde gerçekleştirilen 18. SpaceX görevi oldu. Ayrıca Falcon 9 roketi kullanılan 95. uçuş olarak da tarihe geçti. Firmanın bugüne kadar en yoğun geçirdiği yıl ise 21 kalkışa imza attığı 2018 olmuştu.

SpaceX’in envanterinde böylece daha önce kullanılmış olan 5 roketi oldu. Ayrıca gelecek görevler için hazırlanan ve daha hiç fırlatılmamış 3 yeni Falcon 9 roketi daha bulunuyor. 2018 yılında da Falcon 9 Block 5 adlı daha iyi termal korumaya, titanyum alaşıma ve daha dayanıklı iç bağlantı sistemine sahip versiyon tanıtılmıştı. SpaceX daha uzaya pek çok uydu gönderecek ve Falcon 9 roketlerini de sık sık kullanacak.