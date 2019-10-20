SpaceX, ABD Ordusuyla İşbirliği Yapacak

Elon Musk’ın aslında birçok “çılgın” planı olduğunu biliyoruz. Bu planlarını gerçekleştirmek için kurduğu şirketlerinden bir tanesi de SpaceX ve görünüşe göre şirketi için “sağlam” müşteriler bulma konusunda da oldukça iddialı.

Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX şirketinin, gelişmiş uzay filosu teknolojisi için ABD ordusuyla anlaşmaya hazır olduğu yönünde haberler bulunuyor. Bu işbirliği, askeriyenin SpaceX’in gelecek nesil Starship gemilerine ve Starlink uydularına erişimi olacağı anlamına geliyor.

SpaceX Başkanı ve COO’su Gwynne Shotwell, ABD ordusuyla birlikte bir konferansta birlikte yer aldı. Shotwell, SpaceX’in tarihi ve geçtiğimiz yıllarda inşa ettiği taşımacılık sistemleri hakkında kısa bilgilendirmeler yaptı. Shotweel, daha sonrasında SpaceNews’e verdiği röportajda SpaceX’in ABD ordusunu, servisleri ve ürünleri konusunda potansiyel müşteri olarak gördüğünü ifade etti.

Musk ve ABD ordusunun ortak ilgi alanları

SpaceX’in kurucusu olan Elon Musk’ın hedefleri arasında Starship’i, insanları Mars’a götüren ve güvenle geri getiren ilk uzay aracı yapmak bulunuyor. Kendisinin planları arasında yeni araçları, insanları Ay’a ve Mars’a götürmek için kullanmak da yer alıyor.

Musk’ın hedefleri arasında Dünya’nın etrafında daha önce görülmemiş bir hızla dolaşmak da bulunuyor. Elon Musk’ın bu hedefi ABD ordusunun da ilgisini çeken konular arasında yer alıyor. ABD ordusu, büyük uydular fırlatmıyor ya da uzaya insanlar göndermiyor ancak onların ilgisini çeken şey Starship vasıtasıyla kargoları Dünya’daki herhangi bir noktaya dakikalar içerisinde ulaştırmak.

SpaceX hâlihazırda bu tarz bir gelişmenin adımlarını ABD Hava Kuvvetleri için atmıştı. Şirket, şu an Starship MK1 için prototip inşa etme sürecinde ve yüksek irtifa testlerine önümüzdeki birkaç ay içerisinde başlamayı umut ediyor.

Starlink uyduları

Starship’te yaşanan hızlı gelişmelerin yanı sıra SpaceX, telekomünikasyon yetkililerine bir başvuruda daha bulundu. Musk, uzaya 30 bin uydu daha fırlatmak istiyor. Bu, insanlık tarihi boyunca fırlatılan uyduların üç katına denk geliyor. Shotwell, ABD ordusu konusunda Starlink uydularından bahsetmese de SpaceNews’de yer alan habere göre şirket, orduyu daha geniş planlarında müşterisi olarak elde tutmak istiyor.

Dünya’nın çevresini bir nevi ağ gibi kaplayacak olan Starlink uyduları yüksek hız, düşük gecikme ve satın alınabilir internet erişimi sunacak. Gezegenimizdeki gelişmemiş alanlara internet erişimi fırsatı sunacak. Uydular internet erişiminin yanı sıra Dünya’nın gözlemlenmesi için de kullanılacak. Dünyadan 330 ile 580 km yukarıda çalışacak olan uydular, Dünya’nın yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını ve videolarını da çekebilecekler.

Şirket, ilk 60 uydusunu geçtiğimiz Mayıs ayında fırlattı ve 12 bin tanesi de telekomünikasyon şirketlerinden onayını aldı. Ayrıca uyduların, atmosferin kalın olduğu bir bölgede çalışacak olması sebebiyle en nihayetinde düşecekler ve Dünya’nın yörüngesinde uzay çöplüğü oluşturmayacaklar.