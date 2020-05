SpaceX Astronotları Fırlatılmadan Önce AC/DC Dinlemiş

Dün gerçekleşen tarihi fırlatış öncesi SpaceX astronotları, roketlerine doğru giderken CNN’in haberine göre yolda AC/DC’den bir parça dinlemiş. Back in Black isimli klasik parçanın yanı sıra birkaç parça daha astronotların çalma listesinde bulunuyormuş.

Dün akşam Amerika Birleşik Devletleri ve hepimiz için çok büyük bir başarı elde edildi. ABD, neredeyse son 10 yıldır uzaya ilk kez yeniden astronot gönderdi. Bununla birlikte SpaceX, uzaya astronot gönderen ilk özel uzay şirketi oldu. Görevde SpaceX’in Falcon 9 roketi ve Crew Dragon kapsülü kullanıldı.

Yeni bir uzay çağını başlattığı düşünülen ve şu ana dek başarıyla devam eden Demo-2 görevinde Bob Behnken ve Doug Hurley isimli iki astronot yer aldı. CNN’in haberine göre astronotlar, uzaya fırlatılma yolunda ilerlerken rock müziğin öncüsü olarak görülen gruplardan birisi olan AC/DC’den bir parçayı dinledi.

Yolda 'Back in Black' dinlemişler:

Demo-2 görevini canlı olarak aktaran CNN’in yayını sırasında John Berman, Behnken ve Hurley’in fırlatma rampasına gittikleri sırada AC/DC’nin klasik parçası ‘Back in Black”i dinlediklerini söyledi. Tabii bu bilgi kendisine görevliler tarafından verilmişti.

AC/DC’nin ikonik parçası, iki astronotun rokete doğru gittikleri sırada dinledikleri tek parça değildi. NASA’nın yayınına göre Behnken ve Hurley, The Blues Brothers’ın ‘The Girl From Ipanema’ uyarlamasını ve ABD’nin milli marşı The Star-Spangled Banner’ı dinlemişlerdi.

Falcon 9 roketiyle gönderilen Crew Dragon’ın içinde bulunan Doug Hurley ve Bob Behnken, şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu’na varmak üzereler. İki astronot, Crew Dragon Uluslararası Uzay İstasyonu’na yaklaşmaktayken hazırlıklarını tamamlamaya devam ediyor.

SpaceX ve NASA tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen bu görevin önemini anlamak için dün hazırladığımız şu makaleye göz atabilirsiniz. Aynı zamanda Demo-2 astronotların dünyaya nasıl döneceklerini görmek görevinin gidişatını baştan sona öğrenmek için şu yazımıza bakabilirsiniz.