SpaceX’in Tarihi Fırlatma Görevi Uzaydan Nasıl Göründü?

Amerika merkezli özel uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in tarihi Demo-2 fırlatma görevi dün akşam saatlerinde başarıyla gerçekleştirilmişti. Rus kozmonot Ivan Vagner, dünyanın yakından takip ettiği fırlatma görevini Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan fotoğraflamayı başardı.

Elon Musk’ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı SpaceX, ertelemelerin ardından nihayet dün tarihinde ilk kez uzaya insan göndermişti. Yaşanan bu olay SpaceX için bir ilk olma niteliği taşırken, aynı zamanda tarihte ilk kez özel bir şirket uzaya astronot götürmüş oldu. Elektronik ortamda canlı olarak yayınlanan fırlatma görevi, anlık olarak milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Bizler bu fırlatmayı yeryüzünden çekimlerle izlerken Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan üç kişiden biri olan Rus kozmonot Ivan Vagner, iki NASA astronotunu taşıyan SpaceX Crew Dragon uzay kapsülünü farklı bir açıdan fotoğraflamayı başardı.

Rus kozmonot, tarihi göreve ait iki farklı fotoğraf paylaştı:

Yukarıda yer alan görüntüde, Dünya’nın üst atmosferinden çıkan SpaceX Crew Dragon uzay aracını görüyorsunuz. Kendi çektiği bu görüntüyü Twitter hesabından paylaşan Roscosmos kozmonotu Ivan Vagner, aynı zamanda NASA astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley’yi tebrik etmeyi de unutmadı.

Vagner, tarihi Demo-2 misyonuna dair başka bir fotoğrafı daha Twitter hesabından paylaştı. Hemen yukarıda yer alan bu görüntü ise fırlatma işlemi başlamadan hemen öncesini gösteriyor. Fırlatmanın 2 dakika öncesine ait olan bu fotoğraf da yine Rus kozmonot Ivan Vagner tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan çekildi.

Tarihi görev, hava muhalefeti nedeniyle ertelenmişti:

SpaceX’in NASA astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley’yi Crew Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu’na taşıyacağı tarihi görevin normal şartlar altında 27 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Elverişsiz hava koşulları nedeniyle cumartesi gününe ertelenen görev, dün akşam başarıyla gerçekleştirildi ve SpaceX Crew Dragon kapsülü yörüngeye giriş yaptı.

Crew Dragon kapsülünü dakikalar içerisinde atmosferden çıkaran Falcon 9 roketi, kapsülden ayrılarak Atlas Okyanusu üzerinde yüzen SpaceX istasyonuna grevi dönmeyi başardı. SpaceX, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada astronotların yerine yerleştiğini ve Dragon uzay aracının kapağının kapatıldığını söyledi.