SpaceX, Yeni Bir Görev İçin NASA’dan 80 Milyon Dolar Alacak

SpaceX, PACE olarak bilinen görevini başlatmak için NASA'dan 80,4 milyon dolar alacağını açıkladı. SpaceX'in görev için hafta başında harekete geçeceği ve NASA’yla birlikte çalışacağı bildirildi.

Görev sırasında kullanılacak 3.700 kiloluk PACE uzay aracı, iklim değişikliğinin okyanusları ve atmosferi nasıl etkilediğini analiz edecek. Bu görevle beraber bilim insanları, ayrıca denizlerdeki organizma çeşitliliğini araştırabilecek ve küresel iklim modellerini geliştirmek için ek veriler toplayabilecek.

SpaceX, görev için daha önce de kullanılmış olan bir Falcon 9 kullanacak. Elon Musk'a ait olan roket şirketi, 2018 yılında TESS misyonu da dâhil olmak üzere NASA için birçok başarılı görev başlatmıştı. Yani bu görev, SpaceX için ilk değil.

NASA, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "PACE, bilim insanlarının denizler ve Amerika Birleşik Devletleri ekonomisini besleyen organizmaların çeşitliliğini araştırmasına yardımcı olacak ve küresel iklim modellerindeki belirsizlikleri azaltmanın yanı sıra gezegenimiz hakkında disiplinlerarası anlayışımızı iyileştirmek için gelişmiş veriler sunacak" sözlerini kullandı.

SpaceX yöneticisi ve operasyon sorumlusu Gwynne Shotwell, “SpaceX, insanlığın gezegenimizi daha iyi anlamasına ve korumasına yardımcı olacak PACE'i uzaya fırlatarak NASA'nın kritik bilimsel gözlem görevlerini desteklemeye devam etmekten onur duyuyor” dedi.

Görev için kritik dönem, 2022 yılının aralık ayı:

NASA, roketin Aralık 2022’de Florida'daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatılacağını doğruladı. Ayrıca PACE'i fırlatmak için kullanılması planlanan Falcon 9 roketi daha önce uçmuş bir birinci kademe güçlendiricisini kullanacak.

Cape Canaveral'ın güneyinde yer alan kutup fırlatma koridoru 1960'tan beri kullanılmıyor çünkü Atlantik Okyanusu'nun doğusundaki yörüngeye çıkmak için net bir atış yapmak yerine roketlerin Küba ve diğer komşu ülkeler üzerinde uçmasını gerektiriyor. SpaceX’in görev konusunda yapacağı çalışmalar ve gelecek yeni açıklamaların merak edilen detayları bildireceği düşünülüyor. Gelecek haberleri size aktarmaya devam edeceğiz.