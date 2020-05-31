Crew Dragon Kapsülü Uzay İstasyonuna Bağlanıyor [Canlı]

SpaceX'in dün fırlatılan Crew Dragon kapsülü, bugün Türkiye saati ile 17.30'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlanması bekleniyordu. Görev az önce başarıyla gerçekleşti

Elon Musk’ın kurucusu olduğu özel uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in uzaya iki NASA astronotu taşıdığı tarihi Demo-2 görevi, Falcon 9 roketinin dün akşam saatlerinde başarıyla fırlatılmasıyla birlikte başlamıştı. SpaceX ve uzay tarihinde bir ilk olma niteliği taşıyan bu olayın tüm detaylarını buradaki haberimizde, SpaceX’in neden uzaya astronot gönderdiğini ise buradaki içeriğimizde sizlere aktarmıştık.

Astronotların içinde bulunduğu Crew Dragon kapsülünün başarıyla atmosfere taşınmasının ardından kapsülden ayrılan 70 metrelik Falcon 9 roketi, misyonunu tamamladıktan sonra Atlas Okyanusu’nda yüzen bir SpaceX istasyonuna iniş yaptı. Uzaydaki yolculuğu devam eden Crew Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu’na olan yolculuğuysa birkaç saat sonra, kapsülün istasyona ulaşmasıyla sona erdi.

Crew Dragon kapsülünün uzay istasyonuna bağlanma anları

Amerikalı astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken’i taşıyan SpaceX Crew Dragon kapsülünün uzun süren yolculuğun ardından bugün Türkiye saati ile 17.30’da Uluslararası Uzay İstasyonu’na bağlanması bekleniyordu. Uzayda geçen yaklaşık 19 saatlik yolculuğun ardından kapsül, 17.16'da Uluslararası Uzay İstasyonu tarafından yakalandı.

NASA ve uzay tarihinde bir ilk olma niteliği taşıyan bu bağlanma anları, YouTube ve diğer sosyal medya platformlarından canlı olarak yayınlandı ve yayınlanmaya devam ediyor.

Şu anda Crew Dragon yakalanmış olsa da Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlanmak için adımlar devam ediyor. Kapsül uzay istasyonu tarafından yakalanmış olsa da araçtaki basıncın düzenlenmesi ve kapsülün tamamen istasyona bağlanması için belirli prosedürler uygulanıyor.

Güncelleme: Kapsül Uluslararası Uzay İstasyonu'na tamamen bağlandı

Crew Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlanışını tamamladı. Astronotları aşağıda bulunan canlı yayından takip edebilirsiniz.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yapan Rus kozmonot Ivan Vagner, iki NASA astronotunu taşıyan SpaceX Crew Dragon kapsülünü farklı açılardan fotoğraflamayı başarmıştı. Ivan Vagner’in sosyal medya hesabından paylaştığı bu görüntülere daha yakından bakmak için hemen yukarıdaki haberimize göz atabilirsiniz.