SpaceX Falcon 9 Roketi Açık Havada Sergileniyor

NASA'nın ilk ticari uçuşunda kullanılan ve iki kez fırlatılan SpaceX Falcon 9 roketi, Houston'daki uzay merkezinde sergileniyor. Fırlatmanın izlerinin hâlâ görülebildiği roket, bugün (12 Mart) gösterime girecek.

NASA'nın ilk ticari uçuşu sırasında uzaya fırlatılan SpaceX Falcon 9 roketi, Texas'taki Houston Uzay Merkezi'nde halka açık bir sergiyle açık havada gösterilmeye başladı. 4,2 metrelik bir platforma konan ve iki kez kullanılan SpaceX Falcon 9 roketinin üzerinde, fırlatılmalarından kalma izler hâlâ görülebiliyor.

Houston Uzay Merkezi'nin başkanı ve CEO'su William Harris, serginin her yaştan insanlara öğrenme ve keşif konusunda ilham vereceğini düşündüklerini söyledi. Harris, büyüyen ticari uzay sektörünün ekonomiye yaptığı katkıların ve sektöre çok sayıda yeni şirketin girişinin insanlar tarafından öğrenilmesini istediklerini kaydetti.

47,7 metrelik dev

Açık hava sergisi, bugün (12 Mart) itibariyle başlayacak. Roket, Florida'daki Cape Canaveral fırlatma merkezinden 4 Mart günü Houston Uzay Merkezi'ne getirildi. Roketi sergideki platformuna yerleştiren SpaceX mühendislerinden bazıları, iki fırlatış arasında SpaceX Falcon 9 roketinin iyileştirilmesinden de sorumluydu. Houston Uzay Merkezi'ndeki serginin sorumlusu Paul Spana, mühendislerin bu serginin bir parçası olmaktan çok heyecan duyduklarını söyledi.

Bu mühendislerin sergiyi "tarihi" olarak gördüğünü söyleyen Spana, SpaceX'in de sergideki rokete "anıtsal" dediğini aktardı. 47,7 metrelik uzay roketi Y şeklindeki iki kızağın üstüne konmuş vaziyette.

Falcon 9'un ilk kez, 3 Haziran 2017 tarihinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlatılmıştı. SpaceX, NASA'yla olan anlaşması kapsamında ISS'ye tedarik göndermişti. Bu fırlatma aynı zamanda SpaceX Dragon kargo uzay aracının ilk yeniden kullanımı anlamına gelmiş, NASA'nın da Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden yapılan 100. uçuş olmuştu.

Cape Canaveral Air Force Station'a iniş yapan Falcon 9, altı ay sonra tekrar fırlatıldı ve ilk seferdeki gibi yine Cape Canaveral Air Force Station'a iniş yaptı. SpaceX, Falcon 9'un tasarımında iyileştirmeler yaptıktan sonra ilk roketi Houston Uzay Merkezi'ne bağışladı.