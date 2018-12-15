SpaceX'in 2018'de Gerçekleştirdiği 21 Uzay Görevi

"Roketlerin Yılı" olarak lanse edilebilecek bir yılı geride bırakmak üzereyiz. 2018'de 20 lansmanı başarıyla tamamlayan SpaceX, 2018'in son görevi GPS IIIA-01 için 18 Aralık'ı bekliyor. Bu yıl gerçekleşen ve uzay araştırma tarihine adını altın harflerle yazdırmış 21 uzay görevini sizler için listeledik.

SpaceX'in bu yıl gerçekleştirdiği ve tüm dünyayla paylaştığı görevler, uzay araştırmalarına olan ilgiyi hayli arttırdı. SpaceX, 2018'in sonuna yaklaşırken son bir fırlatışa hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Elon Musk, SpaceX'in 2018 performansından dolayı memnuniyet duyduğunu ve şirketin birçok ülkeden daha fazla roket fırlattığını belirtmişti. Bugüne kadar bir şirket tarafından bir yılda uzaya en çok roket fırlatma rekorunu kıran SpaceX'in, 2018'de gerçekleştirdiği görevleri gelin birlikte inceleyelim.

1. Zuma / 8 Ocak

SpaceX'in 2018'deki ilk görevi, beraberinde birçok tartışma getirdi. Roketin taşıdığı uydunun yörüngesinin açıklanmaması, bu tartışmaların çıkış noktasıydı. Şirketin fırlatmadan sonra yaptığı açıklamada, istenilen yörüngeye ulaşılamadığı açıklandı.

2. GovSat-1/SES-16 / 31 Ocak

SpaceX'in uzay görevlerindeki standart prosedür bellidir: Uzaya gönderilmek istenen yük, rokete yüklenir ve fırlatılır. Ardından roket, görevi tamamlamasından sonra okyanusa konumlandırılmış iniş platformlarına iner. İletişim amaçlı fırlatılan GovSat-1 uydusunun fırlatılışında bu prosedürün dışına çıkıldı. SpaceX yetkilileri, roketin bilinçli olarak okyanusa inmesini istedi. Suya iniş yapan roket daha sonra sudan kurtarıldı. Bu görevde denenen senaryonun, yaşanabilecek arızalar sonucunda uygulamaya konacak acil durum planları için oluşturulduğu açıklandı.

3. Falcon Heavy ve Starman/Tesla / 6 Şubat

Uzaya bir Tesla'nın yollandığı çılgın görevi, tüm dünya canlı yayında takip etmişti. Roket ve araç başarılı olarak fırlatıldıktan sonra bir süre kaybolan Tesla Roadster'ın konumu tekrar bulunmuş ve izlemeye devam edilmişti.

4. Paz ve Tintin A/B / 22 Şubat

Paz isimli uydunun fırlatılışında bir sürpriz yapılarak, Tintin A ve Tintin B isimli iki Starlin uydusu da uzaya gönderilmişti. Starlink projesi için araştırma amaçlı yollanan iki uyduyla Dünya'ya hızlı internet sağlama denemeleri yapılıyor.

5. Hispasat 30W-6 / 6 Mart

İletişim uydusu olan Hispasat'ın uzaya gönderildiği görev, SpaceX için özel bir anlam taşıyor. Bu görev, Falcon 9 roketinin 50. uçuşu olma özelliğini taşıyor.

6. Iridium NEXT-5 / 30 Mart

Bu uçuşta 10 iletişim aracını tek rokette uzaya taşımayı başaran SpaceX, bu görevi Iridium isimli telekomünikasyon şirketi için gerçekleştirdi. Şirketin hedefi ise 75 adet yeni ve daha hızlı uyduları uzaya yollamak.

7. CRS-14 / 2 Nisan

Uluslararası Uzay İstasyonu'na yiyecek, su ve malzeme gönderilen görevde, 3 tonluk yük Uluslararası Uzay İstasyonu'na teslim edilmişti.

8. Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) / 18 Nisan

NASA'nın su bulunabilecek ve yaşamaya uygun, Güneş sistemi dışındaki gezegenleri araştırmak için yolladığı uydu TESS'in uzaya taşındığı görev başarıyla tamamlanmıştı.

9. Bangabandhu Satellite-1 / 11 Mayıs

Bangabandhu Satellite-1'in uzaya yollandığı görev, Bangladeş'in telekomünikasyon altyapısının gelişmesini sağladı. Bu görevde Falcon 9 Block 5 modeli ilk kez kullanılmıştı. Roket yaklaşık 100 kez kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştı.

10. Iridium NEXT-6 ve GRACE-FO / 22 Mayıs

Iridium'un 5 adet NEXT uydusunun ve NASA'nın 2 uydusunun aynı anda uzaya gönderildiği görev başarıyla tamamlanmıştı. NASA bu iki uyduyu Dünya'nın su ve buz karakteristiğini araştırmak için kullanacağını açıklamıştı.

11. SES-12 / 4 Haziran

Bu görev SpaceX'in 2018'de gerçekleştirdiği en kolay görevlerden biriydi. Görevde yeni nesil Blok 5 model kullanılmamıştı, bu yüzden eski versiyon roketin geri dönüşte okyanusa düşmesine izin verilmişti.

12. CRS-15 / 29 Haziran

Görevlerin gerçekleşme saatlerine göre uçuşlarda oluşan görseller, bir sanat eserini andırabiliyor. Bu görevde de yakalanan görseller, izleyenleri hayran bırakmıştı. 29 Haziran'da gerçekleşen görevde, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çalışan görevlilere yardımcı olması için yapay zekalı bir robot gönderilmişti.

13. Telstar 19 Vantage / 22 Haziran

Bu görevde, o güne kadar fırlatılmış türünün en büyüğü olan Telstar 19 Vantage iletişim amaçlı uydu uzaya gönderilmişti. SpaceX, bu görevde Falcon 9'da dönüş için yeterli yakıt ayırmayı başarmıştı. Bu da Falcon 9'un gelecekte yeniden kullanılabilmesi anlamına geliyordu.

14. Iridium NEXT-7 / 25 Haziran

Yine bir Iridium uydusunun yollandığı görevde, kötü hava koşullarına ve dev dalgalara rağmen Falcon 9, etkileyici bir şekilde inişini başarıyla tamamlamıştı.

15. Merah Putih / 7 Ağustos

Endonezya'nın iletişim amaçlı uydusunu yollamak için düzenlenen görevde daha önce ilk uçuşunu yapan Falcon 9 Block 5, yeniden kullanılmıştı.

16. Telstar 18 Vantage/Apstar-5C / 10 Eylül

Birçok ülkenin birlikte kullanacağı uydunun fırlatıldığı görev başarıyla tamamlanmıştı. Fırlatılan uydu, Doğu Asya, Avustralya ve Pasifik adalarında iletişim amacıyla kullanılacak.

17. SAOCOM 1A / 8 Ekim

Bu görevde Arjantin'in ilk gözlem uydusu, SpaceX'in katkılarıyla uzaya fırlatılmıştı. Görev başarıyla tamamlanmış ve harika görseller elde edilmişti.

18. Es'hail-2 / 15 Kasım

2016'da patlamaya neden olan ve NASA tarafından yeniden tasarlanan Helyum basınç tankı, bu uçuşta ilk kez başarıyla kullanılmıştı. SpaceX'in astronotlu görevlerde de kullanmayı planladığı tankın kullanılabilmesi için NASA, en az 7 insansız görevde patlama yaşanmadan başarıya ulaşılması kriterini koymuştu.

19. SSO-A (SmallSat Express) / 3 Aralık

64 uydunun aynı anda yörüngeye fırlatıldığı uçuşta, daha önce aynı anda 18 uydunun yörüngeye yollandığı 2017 görevinde kırılan rekor yeniden kırılmış oldu. Önceki rekor da tahmin edilebileceği üzere SpaceX'e aitti.

20. CRS-16 / 5 Aralık

Uluslararası Uzay İstasyonu'na malzeme gönderilen son görev sorunsuz gerçekleşecek derken, Falcon 9 roketi iniş esnasında okyanusu boyladı. Okyanusa düşen roket neyse ki kurtarıldı ve yeniden kullanım için onarım işlemlerine başlandı.

21. GPS IIIA-01 / 18 Aralık'ta Gerçekleşmesi Planlanıyor

Bu görevde ABD ordusu için bir uydu gönderilmesi planlanıyor. SpaceX, gerçekleşen ihalede, rakibi ULA'dan on milyarlarca Dolar düşük fiyat vererek ihaleyi kazanmıştı.

Peki ya 2019...

SpaceX'in 2019 yılındaki hedefi kendi rekorunu egale etmek. Her şey planlandığı gibi giderse 2019'da 22 uzay görevi planlanıyor.