Son iki yılda 30’dan fazla yöneticisinin görevden ayrılması dikkat çeken Tesla, dijital ürünler departmanının başındaki ismi de Google’a kaptırdı.

Tesla’nın Dijital Ürün, Tasarım ve İçerik bölümünün başı Parag Vaish, şirketten “Google’da (Bölge 120) gizli bir grupla bilinmeyen bir projede çalışmak üzere ” ayrıldı. Bu bilim kurgu hikayelerinden çıkmış gibi duran tanım aslında bir girişim hızlandırma projesini işaret ediyor.

Vaish daha önce StubHub, MSNBC, Microsoft gibi firmalarda da görev yapmış, son olarak 2017 yılının Ağustos ayında Tesla ile anlaşmıştı. Vaish’in döneminde yapılan ürün tanıtımları arasında Model 3 tanıtımları, semi kamyon tanıtımları, Roadster tanıtımı, araç içi ödeme sistemi, otomatik pilot geliştirmeleri gibi yenilikler de var.

Veish ayrıca, Tesla’nın her alanında geçerli hale gelen üretim planlama modelini kurarak enerji ve otomotiv takımlarını birleştiren adam olarak biliniyordu.

Tesla’dan sık sık yetenekli isimleri bünyesine katan Google, daha önce de şirketin otopilot mühendislik yöneticisini ve SpaceX uçuş yazılımı yöneticisini işe almıştı. Tesla ise Google’dan finans departmanı başkan yardımcısı Jason Wheeler’i CFO olarak almıştı.