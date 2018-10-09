SpaceX roketinin Kalkışı Sırasında Çekilmiş Fotoğraflar

Sekiz dakika kadar havada kalıp karaya başarılı şekilde inen Falcon 9 roketi, arkasında pek çok güzel görüntü bıraktı.

Elon Musk ve sosyal medyanın bir araya gelmesi 2018 yılında pek de hayırlı şeylere gebe olmasa da dün, bu durum bir parça tersine dönmüş gibiydi. SpaceX'in fırlattığı uydunun, fırlatmanın gerçekleştirildiği bölgede yaşayan halk tarafından çekilen ve insanın ağzını bir karış açık bırakacak fotoğrafları Twitter'ı doldururken, gökyüzünü aydınlatan roketin pek çok videosu da çekildi.

Los Angeles'tan 158 mil kuzeydeki Vandenberg Hava Üssü'nden yapılan fırlatmada kalkış yerel saat ile 19.21'de gerçekleşirken sekiz dakika sonra roket, Arjantin'in ulusal uzay programının parçası olarak SAOCOM-1A Yer gözlem radar uydusunu yörüngeye götürüp geri döndü. Bu olay SpaceX'in ilk defa bir roketini Batı Kıyısına indirmesi anlamına gelirken, toplamda indirilen itici sayısı 30'a ulaştı. Bu inişlerin çoğu Florida'da gerçekleşti.

"@elonmusk @SpaceX Falcon 9 roketi Los Angeles Şehir Merkezi üzerinden hızlandırılmış çekimde kalkışı #SpaceX #Falcon9"

İnsanların konuştuğu esas şey ise, fırlatmanın Los Angeles gökyüzünde yarattığı ışık oyunları oldu. Independence Day filminde uzaylıların geldiği sahne ile kuzey ışıklarının kesişimine benzeyen bu görüntüler oldukça etkileyiciydi. Roket havalandıktan sonra, Arizona'daki insanlara varıncaya dek herkes gökyüzünü kaplayan mavi ve beyaz bulutların tadını çıkarttı.

Bu görüntülerin sebebi ise roketin egzos buharı. Atmosferin üst katmanlarında kalıp yoğunlaşan bu maddeler, batmakta olan güneşten gelen ışıkları kırarak, kararmakta olan Kaliforniya göğünü renklerle doldurdular. Açıklaması her ne kadar basit olsa da, manzaraya şahit olan insanlar için oldukça etkileyici oldu.

"İNANILMAZDI! Vandenberg'den yapılan @SpaceX fırlatması muhteşemdi! Bir uzun pozlama resim çektim, dokuz dakika uzunluğunda, ikinci seviye bulutu kontrolsüzce dönüyordu, ne şov ama!"

"Hayır, kesinlikle uzaylılar değil.

Baktığınız şey @SpaceX Falcon 9 roketinin Batı Kıyısında gerçekleştirdiği ilk kalkışı ve inişi. Roket Vandenberg Hava Üssü'nden saat 7:21'de kalktı ve güvenle Dünya'ya geri indi."

"Bu geceki #SpaceX fırlatması hayatımda gördüğüm en güzel şeylerden birisiydi. Kameramdan gelen ve aklımın almadığı bir görüntü."

Olaydan haberi olmayan, şaşkınlık içindeki insalar da çektikleri görüntüleri paylaşmaktan geri durmadılar.

"Bilim!"