SpaceX, Starlink Uydularının Tasarımında Değişikliğe Gidecek

SpaceX’in uzaya gönderdiği Starlink uydularının son derece parlak olmalarından dolayı astronomiye ve bilimsel araştırmalara engel olduğu düşünülüyordu. Şirket, bu parlaklığın önüne geçebilmek için fırlatacağı yeni uyduların üzerine bir kaplama ekleyecek.

Amerikan uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, geçtiğimiz mayıs ayından itibaren uzaya Starlink uydularını göndermeye başladı. İlk olarak 2015 yılında kararlaştırılan bu sistem aslında global olarak uydu üzerinden internet ve iletişim ağı sağlamak üzerine kurulu bir sistem ve SpaceX, geçtiğimiz kasım ayı itibarıyla 122 adet uyduyu uzaya konuşlandırdı.

Uzaya fırlatılan uyduların dışındaki kaplama ışığı çok fazla yansıttığı için cisimler fazlasıyla parlak görünüyordu. Bu durum gökbilimcileri rahatsız etti ve uzaya fırlatılan Starlink uydularının bilimsel araştırmaların önünü kesebileceği veya bunlara müdahale edebileceği söylendi. Durumun farkına varan SpaceX yöneticileri, fırlatılmış olan uydulara müdahale edemeyecek olsalar da bundan sonra fırlatılacak uydular için önlem alacaklarını belirtti.

Aralık ayında fırlatılacak olan uydular, parlamaması için bir dış kaplamaya sahip olacak

SpaceX şirketinin yöneticisi ve COO’su olan Gwynne Shotwell, SpaceX’in önümüzdeki günlerde 60 tane uyduyu uzaya fırlatacağını belirtti. Shotwell, fırlatılan uyduların parlaklığının farkında olduklarını açıkladı ve bundan sonra fırlatılacak olan uyduların daha az yansıtıcı olmasını ve uzay gözlemlerine daha az müdahale etmesini sağlayacak bir dış kaplama ile kaplanacağını belirtti.

SpaceX şu ana kadar yaklaşık 120 adet uyduyu yüksek hızlı internet için uzaya yolladı ve önümüzdeki birkaç yıl içerisinde binlerce uyduyu daha uzaya fırlatmayı planlıyor. Mayıs ayında ilk uydularını uzaya yollayan SpaceX, bu fırlatmadan hemen sonra parlaklık mevzusu yüzünden eleştiriler ile karşı karşıya kalmıştı. Şirket, bu ayın sonlarına doğru fırlatacakları 60 uydu ile birlikte yeni bir kaplama sistemine geçmeyi planlıyor.

Gwynne Shotwell, “Bu işi düzgün olarak halledebilmek için elimizden geleni yapacağız ve çeşitli yöntemler deneyerek en iyi çözümü bulacağız. Uzay ile ilgilenen küçük çocukların teleskop ile yukarı baktıklarında bizim tarafımızdan engellenmemesini istiyoruz. Elbette onların Starlink’i görmeleri bizi mutlu eder ancak aynı zamanda bakmaları gereken diğer gezegenlere göz gezdirmeye çalıştıklarında Starlink’in parlaması tarafından engellenmeleri pek de güzel bir durum değil” açıklamasını yaptı. Shotwell bunların yanı sıra uyduları ilk fırlattıklarında böyle bir durumda karşı karşıya kalacaklarını hiç tahmin etmediklerini belirtti. Uydular ilk tasarlandığında kimse böyle bir parlaklığa sebep olacağını düşünmemişti.