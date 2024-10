Başrolünde bir kez daha Tom Holland'ın yer alacağı devam filmi Spider-Man 4'ün vizyon tarihi Sony tarafından açıklandı.

Tom Holland’lı yeni Spider-Man 4 filmi nihayet resmiyet kazandı. Sony, başrolünde Tom Holland’ın yer alacağı ve yönetmen koltuğunda Destin Daniel Cretton’un oturacağı henüz ismi belirsiz yeni Spider-Man filminin 24 Temmuz 2026’da vizyona gireceğini duyurdu.

Sony'nin resmî duyurusu, Tom Holland’ın yeni alkolsüz birasını tanıttığı bir basın turunda sürekli Spider-Man 4’ün akıbeti hakkında sorular almasının ardından geldi. Jimmy Fallon’un The Tonight Show programına katıldığında da konuyla ilgili kısa ve öz bir yanıt vererek "Nihayet gerçekleşiyor." diyen Tom Holland'ın başrolünde yer aldığı yeni Spider-Man filminin şimdi ise Sony'nin resmî açıklamasıyla vizyon tarihi kesinleşmiş oldu.

Spider-Man 4, 24 Temmuz 2026'da vizyona girecek

Ayrıca yeni Spider-Man 4 filminin yönetmen kadrosunda Marvel evreninde Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings filmini yöneten Daniel Cretton da yer alacak.

Özellikle 2021 yılında büyük bir başarı yakalayan Spider-Man: No Way Home’dan sonra yeni bir devam filminin geleceği kaçınılmazdı. Son film, Tom Holland’ın canlandırdığı Peter Parker karakterini oldukça farklı bir duruma taşımış ve Doctor Strange’in de müdahalesi sayesinde Parker’ın artık tanıdığı herkes için bir yabancı hâline gelmesiyle unutulmaz bir sona ulaşmıştı.

2026 yılı Holywood için dolu dolu geçecek

Tom Holland, yakın zamanda verdiği bir röportajda "İlk Spider-Man filmim için sözleşme imzaladığımda altı filmlik bir anlaşma yapmıştım. Henüz 18 yaşındaydım, Marvel ve Sony ile çalışmak hayatımın en heyecan verici deneyimiydi.” ifadelerini kullanan Holland, artık kariyerinde ‘hayır’ diyebileceği bir noktada olduğunu ve karakteri tekrar canlandırırken stüdyolar için değil, karakter ve kendisi için en doğru kararı vermek istediğini belirtmişti.

The Tonight Show’da 2025 yazında çekimlerin başlamasını planladığını açıklayan Holland, Spider-Man 4 senaryosunun gidişatından da memnun olduğunu belirtti. 2026 yazı, bu filmle birlikte Avengers: Doomsday, The Mandalorian ve Grogu gibi projeler, Steven Spielberg ve Christopher Nolan’ın yeni filmleri (Nolan’ın filminde Holland da rol alacak), Toy Story 5, Shrek 5 ve Supergirl gibi dev projelerle Hollywood’un en yoğun dönemlerinden biri olacak.

Peki sizin Spider-Man 4'ten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.