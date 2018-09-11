Spider-Man'in Gözlere Bayram Yaptıran Özel PS4 Kutusu

Marvel's Spider-Man'in oyun dünyasında yarattığı infial günlerdir gündemde. Sony'nin de bu yaratılan heyecan için yeni ürünler üretmesi kaçınılmaz olmaya başlamıştı.

Sony'nin yepyeni 'exclusive' yapımı dünyayı sallamaya devam ediyor. Dün sizlerle son bir senedeki en hızlı satan PS4 oyunu olduğu haberini paylaştığımız Marvel's Spider-Man'in şimdi de PS4 özel versiyonu ortaya çıktı. Kutu öyle güzel ki insanın dokunası geliyor.

Dilerseniz birkaç fotoğrafına beraber göz atalım:

Çizgi roman fasikülleri ve PS4 Pro'nun kendisiyle muhteşem bir paket var karşımızda. Özellikle Spider-Man temalı controller ile adeta 'ateş eden' bu set henüz ülkemizde satışa çıkmadı. Daha önceki PS4'e özel oyunlarına çeşitli PS4 versiyonları tasarlayan Sony, belli ki Spider-Man'e özel bambaşka bir şeyler yapmış.

Türkiye fiyatıyla PS4 oyuncularından büyük tepki çeken Marvel's Spider-Man, oyun dünyasına damga vurmaya devam ediyor. Bakalım bu heyecan nereye kadar sürmeye devam edecek.