Spider-Man'in Gözlere Bayram Yaptıran Özel PS4 Kutusu

Sony'nin yepyeni 'exclusive' yapımı dünyayı sallamaya devam ediyor. Dün sizlerle son bir senedeki en hızlı satan PS4 oyunu olduğu haberini paylaştığımız Marvel's Spider-Man'in şimdi de PS4 özel versiyonu ortaya çıktı. Kutu öyle güzel ki insanın dokunası geliyor.
Dilerseniz birkaç fotoğrafına beraber göz atalım:
Çizgi roman fasikülleri ve PS4 Pro'nun kendisiyle muhteşem bir paket var karşımızda. Özellikle Spider-Man temalı controller ile adeta 'ateş eden' bu set henüz ülkemizde satışa çıkmadı. Daha önceki PS4'e özel oyunlarına çeşitli PS4 versiyonları tasarlayan Sony, belli ki Spider-Man'e özel bambaşka bir şeyler yapmış.
Türkiye fiyatıyla PS4 oyuncularından büyük tepki çeken Marvel's Spider-Man, oyun dünyasına damga vurmaya devam ediyor. Bakalım bu heyecan nereye kadar sürmeye devam edecek.