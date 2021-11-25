Kısa bir süre sonra BluTV'de yayınlanacak BÖRÜ 2039 isimli bilim kurgu dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Bir felaket sonrası İstanbul'un ele alınacağı dizinin fragmanı, aksiyonun had safhada olacağını gözler önüne seriyor.

Türkiye'nin yeni nesil çevrimiçi dizi ve film platformlarından BluTV, yakın bir gelecekte yepyeni bir yapımı aboneleriyle buluşturacak. BÖRÜ 2039 olarak isimlendirilen ve bilim kurgu türünde olan bu yapım, bir felaket sonrasında Türkiye'de neler yaşanabileceğine odaklanıyor. Alper Çağlar tarafından üstlenilen proje için hazırlanan dizi için hazırlanan yeni fragman, BÖRÜ 2039'un aksiyon dolu sahnelerle dolup taşacağını ortaya koyuyor.

Yapımcı ekip, BÖRÜ 2039 ile ilgili geniş kapsamlı bir bilgi vermedi. Bu yüzden, dizinin konusuna geniş bir şekilde yer veremiyoruz. Ancak fragmana baktığımızda, BÖRÜ 2039 bir iç hesaplaşmanın olduğunu da rahatlıkla görebiliyoruz. Bu iç hesaplaşma, yayınlandığı dönem gündemi kasıp kavuran BÖRÜ'den geliyor.

Aralık ayında yayınlanması bekleniyor

BÖRÜ 2039'un çıkışıyla ilgili net bir açıklama yok. Ancak dizi için sosyal medya hesaplarına baktığımızda, yapılan her paylaşımda "Çok yakında" vurgusu yapıldığı dikkatlerden kaçmıyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak yeni bir açıklama, dizinin BluTV'deki resmi çıkış tarihini netleştirecek gibi görünüyor.

Alper Çağlar, geçmiş yıllarda üstlendiği Dağ ve Dağ II projesinin yanı sıra; 2018'de dizi olarak başlayan ve film haline gelen BÖRÜ isimli yapımlarla da dikkat çekmişti. Dağ filminde Türkiye'nin terör gerçeğini çarpıcı bir şekilde karşımıza getiren yönetmen, Dağ II'yle de büyük ilgi görmüştü. BÖRÜ'de ise özel bir Polis Özel Harekat timinin hikayesine odaklanılmış, yaşanmış gerçek olaylar üzerinde oynanarak seyirciye ulaştırılmıştı. Film de yalnızca 6 bölüm oynayan dizinin devamı niteliğindeydi. Yeni dizi, en az geçmiştekiler kadar ilgili görecek gibi duruyor.

İşte BÖRÜ 2039 için hazırlanan ilk fragman