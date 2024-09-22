Bağcıklı spor ayakkabıların üst kenarlarında iki tane delik olduğunu mutlaka görmüşsünüzdür. Bu delikler, istisnasız her spor ayakkabıda oluyor. Çünkü çok mantıklı bir işlevi var!

Oraya da bağcık geçirilmesi gerekiyor diye düşünmeniz çok normal, aslında teorik olarak yanlış bir fikir de değil, ama eksik.

Çünkü her ayakkabıda karşılaştığımız bu delikler, oraya rastgele koyulmamış.

Özellikle spor yapanların kullanması gereken bu deliklerin işlevi çok farklı.

Birçoğumuz bağcıkları bağladıktan sonra üstte boş kalan bu delikleri kullanmıyoruz. Ama çok mantıklı ve pratik bir işlevi olduğunu da atlıyoruz. Aslında bu deliklere “topuk kilidi” deniyor. Pek tercih edilmeyen bu kısımlara bağcık geçirildiğinde topuğun, ayakkabının içinde sabitlenmesi sağlanıyor. Enteresan değil mi?

Yani spor yaparken, koşarken ya da yürürken oldukça kullanışlı bu delikler, bir bağcık daha geçsin diye koyulmamış. Kullanımı normal bir bağcığın kullanımı gibi olsa da bazı nüanslar var. Gelin bakalım nasıl kullanılıyormuş!

Ayakkabıyı bağlamak için bağcığı bu iki delikten de geçirin.

Geçirdiğiniz bağcıkların iki tarafta da yarısı daire şeklinde dışarıda kalmalı. Daha sonra bağcıkların iki ucunu da bu yuvarlak oluşan şeklin içinden geçirin, son olarak normalde bağcığınızı nasıl bağlıyorsanız öyle bağlayın. İşte topuk kilidiniz hazır!

Bu küçük işlevi olan delikler sayesinde artık ayakkabı içinde topuğunuz hareket etmeyecek, sakatlanmalar ve istenmeyen durumlar da yaşanmamış olacak!

Hiç kullanmadığınız bu bağcık deliklerini bugünden itibaren denemeye ne dersiniz?

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