Spotify, kısa süreli güzel bir kampanya başlattı. İlk 6 ay boyunca yarı fiyatına abone olmak şu anda mümkün. Ancak kampanya çok yakında sona eriyor.

Dünya çapında yüz milyonlarca aboneye sahip Spotify, en popüler müzik platformu konumunda bulunuyor. Ülkemizde de durum farklı değil. Çoğu insanın ana müzik uygulaması olarak Spotify’ı kullandığını ve ona aylık ücret ödediğini görüyoruz. Şimdi ise Spotify’a abone olmayı düşünenleri sevindirecek bir gelişme yaşandı.

Spotify, Türkiye’deki yeni aboneleri için bir fiyat kampanyası başlattı. Platform, yeni üyelerine ilk 6 ay için daha uygun abonelik ücreti sunacak. Normalde Spotify’ın ücreti 99 TL. Bu kampanya ile bir süre %50 daha uyguna uygulamayı kullanabileceksiniz.

İlk 6 ay 49 TL’ye Spotify’a abone olabilirsiniz

Spotify Türkiye, yalnızca “Bireysel” olarak adlandırılan tek kişinin kullanabildiği paket için geçerli bu kampanyada uygulamaya ilk 6 ay boyunca yalnızca 49 TL’ye abone olma imkânı tanıyor. 6 ay boyunca 49 TL ödüyorsunuz, sonrasında isterseniz iptal edebiliyor ya da isterseniz 99 TL’den devam edebiliyorsunuz.

Bu kampanyanın yalnızca yeni aboneler için olduğunu belirtelim. Hâlihazırda abone olanlar maalesef yararlanamayacak. Ayrıca kampanya 28 Nisan 2026 tarihinde, yani yarın sona erecek. Bu yüzden elinizi çabuk tutup kaçırmamanızda fayda var. Kampanyaya şirketin sitesi üzerinden ulaşmak mümkün.