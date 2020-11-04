Spotify, Apple Watch uygulaması için nihayet bağımsız müzik akışı desteği sunmaya başladı. Böylece Apple Watch kullanıcıları, iPhone'larına bağlanmasalar dahi akıllı saatleri üzerinden internete ve kablosuz kulaklıklarına bağlanarak müzik dinleyebilecekler.

Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik yayın servislerinin başında gelen Spotify, Apple Watch için yıllardır bir uygulamaya sahip olsa da bu uygulama, bir iPhone’dan bağımsız bir şekilde kullanılamıyordu. Bir başka deyişle Apple Watch için Spotify uygulamasıyla sadece Spotify’ın iPhone uygulamasında çalan müzikleri kontrol edebiliyordunuz.

Bugün yeni bir açıklama gerçekleştiren Spotify, Apple Watch uygulamasının ‘nihayet’ iPhone’dan bağımsız müzik akışını desteklediğini duyurdu. Böylece Apple Watch kullanıcıları, akıllı saatlerini Bluetooth ile kablosuz kulaklıklarına bağlayarak hücresel veri ya da Wi-Fi ağı kullanarak bir iPhone’a ihtiyaç duymadan müzik dinleyebilirler.

TechCrunch'a konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bir Spotify sözcüsü, Apple Watch için Spotify’da bağımsız müzik akışı desteğinin bugün itibarıyla yayına girdiğini ifade etse de özellik henüz tüm kullanıcılara ulaşmamış durumda. Her halükarda Spotify uygulamasını şimdiden indirmek için buraya tıklayarak App Store sayfasına ulaşabilirsiniz.

Bu arada, Spotify’ın Apple Watch uygulaması her ne kadar artık iPhone’dan bağımsız bir şekilde de müzik akışı sunabiliyor olsa da Spotify henüz çevrimdışı müzik dinleme desteği sunmamış durumda. Dolayısı ile Apple Watch üzerinden Spotify uygulamasında müzik dinlemek için bir hücresel ağa ya da Wi-Fi’ye bağlanmanız gerekecek.