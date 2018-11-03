Spotify'ın Uygulaması Yakında Apple Watch'a da Geliyor

Apple Watch kullanıcıları tarafından uzun zamandır beklenen Spotify uygulaması hakkında, kullanıcıları sevindirecek önemli gelişmeler var.

Aylık abonelik sistemi ile çalışan müzik servisi Spotify, neredeyse bütün platformlarda (Windows, iOS, MacOS, Android, Tizen vb.) kendi uygulamasına sahip. Apple Watch kullanıcıları ise bu bakımdan şanssız zirâ bir Apple Watch kullanıcısı iseniz cihazınız için herhangi bir Spotify uygulaması bulunmuyor.

Ortaya çıkan son bilgilere göre; iOS'in beta programı üyesi olan kullanıcılar, Spotify uygulamasında Apple Watch'a destek olacak bir yan özellik keşfetti. Bununla beraber Spotify'ın Apple Watch uygulaması için sizlere bir iyi bir de kötü haberimiz bulunmakta. İyi haber uygulamanın Apple Watch için kısa sürede yayınlanacak olması. Kötü haber ise, uygulamayı Apple Watch'unuzda kullanabilmek için yakınınızda bir iPhone bulundurmanız gerekecek çünkü uygulama, müziklerin oynatılmasını iPhone'unuz üzerinden gerçekleştirecek.

Spotify, müzikleri Apple Watch'un hafızasına kaydetmeye ve daha sonra kulaklık dışında başka hiçbir cihaza ihtiyaç kalmadan özgürce müzik dinlemeye olanak tanımamakta. Uygulamanın ne zaman yayınlanacağı konusunda ise herhangi bir bilgi bulunmamakta. Yayınlansa dahi uygulama, çevrimdışı müzik dinlemeyi veya Siri ile kontrolü desteklemeyecek. Spotify'ın Apple Watch uygulamasını, geç olsun güç olmasın mantığıyla beklemeye devam edeceğiz.